César Braga assumirá como controlador geral na gestão Pedro Ishi

O prefeito eleito de Suzano, Pedro Ishi, segue anunciando secretários para o início de sua gestão e, nesta quinta-feira (19/12), o novo chefe do Executivo anunciou que o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios (Cipa) da Prefeitura de Suzano e atual assessor estratégico da Controladoria Geral do Município, César Braga, assumirá a pasta a partir de 2025.



Formado em Direito, com especialização em Resolução de Conflitos Extrajudiciais, Braga advoga há 25 anos, sendo considerado um profissional de alta versatilidade e expertise nas áreas Cível e Trabalhista. Também é árbitro e mediador credenciado pela Câmara Brasileira de Arbitragem da Associação Comercial e Empresarial (CBMAE) com experiências em Gestão de Ouvidoria, Comunicação Não Violenta (CNV), Integridade Pública e Atividade Correcional.



Sua trajetória no poder público começou em 2017 quando, a convite do recém-eleito prefeito Rodrigo Ashiuchi à época, passou a atuar como diretor de Departamento na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, vindo também a assumir funções na pasta de Assistência e Desenvolvimento Social antes de comandar a Ouvidoria Municipal, onde implementou canais de comunicação para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, e tornar-se assessor estratégico da Controladoria Geral do Município.



Ashiuchi explica que, entre amplas contribuições, Braga também comandou a gestão de Processos Administrativos Disciplinares (PAD) e sindicâncias da prefeitura. “Estamos falando de instrumentos administrativos que investigam a conduta de servidores públicos e apuram a responsabilidade de infrações, ou seja, um processo de lisura e transparência que provou-se um verdadeiro sucesso ao promover melhorias operacionais nos departamentos, no fluxo dos processos e na relação da Controladoria Geral do Município com outras secretarias. A condução desse trabalho é uma amostra de sua dedicação no avanço dos procedimentos internos”, apontou.



Ao longo de oito anos de trabalho na administração pública, Braga adquiriu um profundo aprendizado e cultivou uma visão de excelência no serviço público, como ele mesmo explica. "Fazer parte da administração pública ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi ao longo desses oito anos foi um enorme aprendizado e uma satisfação que me estimularam a aceitar esse convite e seguir junto à próxima gestão. Não vou apenas assumir um cargo de secretário, vou honrar minha indicação para que a prefeitura e a cidade sigam evoluindo", reforçou.



Pedro Ishi relata que a experiência do advogado contribuiu para além de seu setor, sendo este um aspecto fundamental da sua escolha para a Controladoria. “O César Braga representa um exemplo de dedicação, competência e compromisso com a excelência e com a moralidade administrativa, características que o tornam um nome apto a continuar servindo Suzano com a determinação e o zelo que queremos na nossa equipe”, destacou o futuro prefeito.



Perfil



Morador de Suzano há 45 anos, César Braga é formado em Direito pela Universidade Braz Cubas (UBC) e especializado em Solução de Conflitos Extrajudiciais, Mediação e Arbitragem pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), sendo casado com a conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) e coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Piaget, Patrícia Braga, com quem tem dois filhos, Laura e Lucas Braga.



Com uma carreira sólida e multifacetada, Braga tornou-se uma figura reconhecida por sua trajetória em diversos setores, tanto na esfera pública quanto no âmbito jurídico, tendo iniciado sua jornada profissional como policial e bombeiro militar em Suzano, funções nas quais desenvolveu competências essenciais em disciplina, liderança e serviço à comunidade, preparando-o para o exercício da Advocacia ao longo dos últimos 25 anos.



Árbitro, conciliador e mediador, o advogado também aprofundou-se em áreas como Gestão de Ouvidoria, Comunicação Não Violenta (CNV), Integridade Pública e Atividade Correcional, tendo atuação nas áreas Cível e Trabalhista, consolidando-o assim como um profissional respeitado e versátil no campo jurídico.



A convite do prefeito Rodrigo Ashiuchi, sua trajetória no Executivo Municipal começou em 2017, tendo inicialmente atuado como diretor de Departamento na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, destacando-se em colaborar de forma eficaz em Processos Administrativos. Posteriormente, assumiu funções na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde deu continuidade a seu compromisso com a eficiência administrativa. Devido ao seu desempenho, passou a comandar a Ouvidoria Municipal, vindo a ser assessor estratégico da Controladoria Geral do Município.



Desde 2018, César Braga também exerce o cargo de presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios (Cipa), onde idealizou e executou projetos voltados à capacitação de servidores, incluindo treinamentos em primeiros socorros, combate a princípios de incêndio e simulados de acidentes de trânsito.