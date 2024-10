CEU Gardênia promove atividades especiais do 'Outubro Rosa'

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido, no Jardim Gardênia Azul, promoveu na última terça-feira (22/10) o “Aulão Outubro Rosa” com uma série de atividades realizadas em alusão ao mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. A iniciativa foi aberta a toda a população e contou com palestra, aulas de zumba e funcional, que são exercícios de baixo impacto físico e feitos sem a necessidade de aparelhos.

As atividades foram iniciadas por volta das 8h30 com uma aula promovida pelo professor Davi dos Anjos, que ensinou como realizar o treinamento funcional de forma correta e prática. A ação prosseguiu animada com o público embalado por uma aula de zumba realizada pela professora Tati Carvalho, que agitou homens e mulheres e promoveu mais saúde e bem-estar aos praticantes.

Em seguida, o secretário de Saúde, Diego Ferreira, promoveu uma palestra tendo como tema central a prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, incluindo formas de detecção, sintomas, cuidados a serem adotados, entre outros.

Para a coordenadora do CEU Gardênia, Jéssica Carneiro, a atividade reforçou a relevância do “Outubro Rosa” aos moradores da região norte. “Além de entenderem mais sobre o câncer, as pessoas tiveram oportunidade de realizar ações que são benéficas para a vida delas, como os exercícios físicos e a dança, e que podem ajudar a prevenir essa terrível doença”, ressaltou.

O secretário, por sua vez, afirmou que as pessoas presentes na palestra poderão se tornar multiplicadoras de informações que podem salvar vidas. “O cuidado com o câncer precisa ser constante. Entendo que cumprimos nossa missão com essas pessoas e esperamos que elas disseminem o conhecimento obtido no evento, pois isso ajudará muitas pessoas a se prevenirem”, pontuou.

O evento foi organizado pela coordenadora Jéssica Carneiro e pelos colaboradores do CEU Gardênia: Lena Santos, Roseli Gomes, Jader Barreto, Veronica Santos e William Chagas. A ação contou ainda com a equipe da Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Europa, incluindo os enfermeiros Nair Raspanti e Marcos Cardoso e os agentes comunitários de saúde, Fernando Siqueira, Niagra Gomes e Thaina Santos.