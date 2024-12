Chuva provoca alagamentos em ruas do Jardim Maitê

As chuvas que caíram sobre Suzano nos últimos dias deixaram moradores das ruas Maria Minervina da Conceição e Elza Paulina Ramos, no Jardim Maitê, ilhados. Vídeos enviados ao DS mostram as duas ruas alagadas.

Em um deles, uma moradora mostra a água na garagem da residência. Na sequência, ela vai até a calçada e mostra a rua alagada. De acordo com a Prefeitura de Suzano, a cidade registrou 79 milímetros (mm) de chuva nas últimas 24 horas, 142mm nas últimas 72 horas e 325 mm no mês de dezembro.

A administração municipal informou ainda que equipes da Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social estão no bairro prestando todo o auxílio necessário às famílias afetadas. Até o momento não há ninguém desalojado ou desabrigado “Caso isso ocorra, a Prefeitura de Suzano já está preparada para acolher essas pessoas de forma emergencial”, reforçou a Prefeitura.

Ainda de acordo com a administração municipal, conforme a necessidade, são entregues itens de higiene (pessoal e do lar), alimentos, colchões e cobertas. Por outro lado, o órgão esclareceu que a localidade atingida pelas enchentes é marcada pela presença de ocupações irregulares.

Segundo a Prefeitura, um canal de escoamento da represa de Taiaçupeba passa pelo local e se expande em momentos de alta pluviosidade, motivo pelo qual surgiram pontos de alagamento.

A Defesa Civil de Suzano pode ser acionada pelo telefone (11) 4748-5394.