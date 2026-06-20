Cidades adotam medidas de segurança para os jogos do Brasil

As cidades do Alto Tietê adotaram medidas especiais de segurança para os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Entre as principais ações estão o reforço do patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM), monitoramento de locais com grande concentração de público, atuação integrada com a Polícia Militar e disponibilização de canais de atendimento para ocorrências, principalmente pelo telefone 153 para acionar a GCM.
Em Suzano, a guarda intensifica a realização de rondas nos locais próximos a bares e restaurantes antes, durante e após os jogos da Seleção. A população pode acionar a corporação pelo telefone (11) 4746-3297. Além disso, o município conta com diversas bases operacionais distribuídas pela cidade para reforçar o atendimento.
A GCM de Mogi das Cruzes mantém o patrulhamento em todas as regiões em conjunto com a Polícia Militar, com atenção especial aos locais de maior concentração de pessoas. A cidade conta com o programa Smart Mogi, que possui 730 câmeras de monitoramento, incluindo equipamentos de reconhecimento facial e leitura de placas.
Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Guarda Civil Municipal está intensificando o policiamento no entorno da Vila da Copa durante os jogos do Brasil. A medida busca garantir a segurança da população e a tranquilidade nos bairros.
O município de Poá também vai realizar uma operação especial de segurança com a GCM durante os jogos da Seleção Brasileira. O reforço ocorre antes, durante e após as partidas, especialmente em bares, áreas com telões e na Praça de Eventos, onde acontece a Copa Junina Poá 2026. As equipes atuarão em pontos estratégicos com ações preventivas, monitoramento e patrulhamento ostensivo.
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirmou que a Secretaria de Segurança Urbana está mobilizada para garantir a segurança durante os eventos relacionados aos jogos da Seleção Brasileira. Além do efetivo direcionado para essas atividades, o patrulhamento da GCM continuará normalmente em toda a cidade. A administração municipal orienta que os torcedores a celebrarem de forma consciente.
Já em Arujá, a GCM reforçou o policiamento preventivo nos eventos comemorativos do aniversário da cidade, como a Festa das Nações, onde haverá telão para transmissão dos jogos da Seleção Brasileira. Em caso de necessidade, a população poderá acionar o telefone 153 ou procurar os agentes que estarão presentes no local.
Guararema não possui Guarda Civil Municipal, sendo o policiamento realizado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. As cidades de Salesópolis e Biritiba-Mirim também não contam com GCM.