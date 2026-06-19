Suzano apresenta planos de bairros durante simpósio no Tocantins

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, participou do “2º Simpósio Nacional de Planos de Bairro”, realizado entre esta quarta e sexta-feira (17 a 19/06), em Palmas, capital do Tocantins. O evento reuniu especialistas, gestores públicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir estratégias de planejamento urbano participativo e fortalecimento das comunidades.

Representaram o município a diretora de Planejamento Territorial da pasta, Eliene Corrêa Rodrigues Coelho, e o diretor de Projetos, Ricardo Hatiw Lu. Durante a programação, a dupla apresentou a experiência de Suzano na elaboração dos planos de bairros, desenvolvidos no âmbito do programa “Bairros + Completos”, destacando as iniciativas voltadas à ampliação da participação popular e ao fortalecimento de um planejamento urbano alinhado às necessidades específicas de cada região da cidade.

Além de atender às demandas das comunidades contempladas nesta etapa, os planos têm como objetivo definir uma metodologia que servirá de referência para a elaboração dos futuros planos de bairros em outras localidades do município, consolidando um modelo de planejamento participativo e sustentável para toda Suzano.

O simpósio teve como tema “Da Rua ao Plano: a Cidade Começa no Bairro” e promoveu debates sobre governança territorial, participação social e planejamento urbano em escala local. O secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, destacou a importância da participação de Suzano no encontro e o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela cidade.

“Levar a experiência do município para um evento de alcance nacional demonstra que estamos construindo políticas públicas inovadoras e participativas. Os planos de bairros fortalecem o diálogo com a população e permitem que o desenvolvimento urbano aconteça de forma planejada, sustentável e alinhada às demandas de cada comunidade. Além disso, o trabalho desenvolvido por meio do programa ‘Bairros + Completos’ estabelece uma metodologia que servirá de base para a elaboração dos planos dos demais bairros de Suzano”, afirmou.