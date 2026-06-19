Novo Caps no Parque Maria Helena vai ampliar rede de saúde mental em Suzano

A Prefeitura de Suzano deu início às obras de construção do novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps III), na esquina da rua Maria de Lourdes Martins Vieira com a rua Doutor Ademar Pereira de Barros, no Parque Maria Helena. Com investimento de R$ 4.136.204,50, sendo R$ 2.496.000,00 de recursos federais e R$ 1.640.204,50 de contrapartida municipal, o equipamento representará um importante reforço na rede de saúde mental e oferecerá uma estrutura moderna para acolhimento, tratamento e acompanhamento de pacientes.

O prefeito Pedro Ishi acompanhou o andamento da obra nesta sexta-feira (19/06) ao lado dos secretários municipais Alex Santos (Governo) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e do vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol. Executados pela Scopus Construtora & Incorporadora Ltda., os trabalhos estão aproximadamente 10% concluídos e têm prazo de duração de 18 meses.

Nesta fase, foi realizado o estaqueamento da fundação por meio de hélice contínua, enquanto as equipes se preparam para iniciar a execução das vigas baldrame e dos blocos de concreto que darão sustentação ao prédio.

O futuro Caps III contará com área construída de 788,83 metros quadrados em um terreno de 1.614 metros quadrados, distribuídos em térreo e primeiro pavimento. No piso térreo serão implantadas recepção, salas de atendimento individualizado, sala de enfermagem e medicação, além de espaços destinados às atividades terapêuticas dos usuários. Já o primeiro pavimento reunirá área administrativa, sala de convivência, suítes destinadas ao repouso dos pacientes, posto de enfermagem e uma segunda sala de medicação.

A área externa também foi planejada para favorecer o processo terapêutico, com a implantação de um pátio central de atividades, pátio do silêncio e uma praça destinada às práticas coletivas e de integração.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos destacou que as obras estão em ritmo satisfatório. “Começamos muito bem os trabalhos. Trata-se de um equipamento de grande importância para Suzano, construído dentro dos mais modernos padrões para oferecer conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde”, afirmou Samuel Oliveira.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, ressaltou que a nova unidade fortalecerá a assistência em saúde mental no município. “O Caps III amplia significativamente nossa capacidade de atendimento e representa um avanço importante na política pública de saúde mental. Será um espaço preparado para oferecer atendimento humanizado, acolhimento qualificado e suporte contínuo às pessoas que necessitam desse acompanhamento especializado”, disse.

O prefeito Pedro Ishi enfatizou que o investimento mostra que a gestão está comprometida com a ampliação da rede pública de saúde, sobretudo no eixo de saúde mental. “Estamos construindo um equipamento moderno, pensado para oferecer dignidade aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais. A saúde mental é uma prioridade da nossa gestão, e este novo Caps III será fundamental para ampliar o atendimento à população, garantindo uma estrutura completa, acolhedora e preparada para cuidar das pessoas com qualidade e respeito”, destacou o chefe do Executivo.

Além das autoridades já citadas, a vistoria também contou com as presenças do vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, dos engenheiros Davi Emerich e Cléber Ribas, do fiscal Carlos Eduardo Enjiogi Bizinha e do engenheiro da Secretaria de Manutenção, Alisson Gomes.