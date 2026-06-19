Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 19 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano é certificada como 'Município Amigo da Juventude'

Reconhecimento inédito foi entregue durante a 9ª edição do evento 'Conexidades', em Campos do Jordão, e destaca as políticas públicas desenvolvidas para adolescentes e jovens

19 junho 2026 - 16h22Por De Suzano
- (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano recebeu pela primeira vez o certificado “Município Amigo da Juventude”, reconhecimento concedido pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude. A entrega ocorreu nesta quinta-feira (18/06), durante a 9ª edição do evento “Conexidades”, realizado em Campos do Jordão, e contou com a participação do presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Bom Fim, além de Mário Sumirê e Railson Santiago, representantes da Secretaria Municipal de Governo.

A certificação reconhece as cidades que desenvolvem projetos, ações e eventos voltados à juventude, fortalecendo políticas públicas de inclusão, cidadania, participação social, qualificação e criação de oportunidades. 

Os trabalhos para a juventude desenvolvidos em Suzano que garantiram a certificação vêm sendo elaborados e praticados desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e seguem atualmente com a administração de Pedro Ishi. 

Entre as ações que contribuíram para o reconhecimento estão o Passe Livre Estudantil, as vagas de estágio, as modalidades esportivas e culturais, o programa Ser Jovem, o Pré-Vestibular Municipal, o Conexão Jovem, o Juventude Solidária, o Juventude Legal, o programa Guarda Mirim, além da criação do próprio Conselho Municipal da Juventude, que ampliou a participação e a representatividade dos jovens nas discussões sobre políticas públicas no município.

Para o presidente do Comjuve, André Bom Fim, o certificado representa a consolidação de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. “É um dia de muita alegria para Suzano. Receber o certificado de ‘Município Amigo da Juventude’ é o reconhecimento de uma trajetória de projetos, ações e eventos que têm transformado vidas. Tivemos avanços importantes, como o Passe Livre, o Ser Jovem, o Pré-Vestibular Municipal, o Conexão Jovem, o Juventude Solidária e o Juventude Legal, além da criação do Comjuve, que é um marco para a participação dos jovens suzanenses”, destacou.

Bom Fim também ressaltou o papel dos conselheiros municipais no fortalecimento das ações. “Faço um agradecimento especial a todos os conselheiros do Comjuve, que vêm desempenhando um trabalho fundamental na construção de uma cidade cada vez mais acolhedora e cheia de oportunidades para a nossa juventude. Seguimos avançando, trabalhando e construindo um futuro melhor para os jovens de Suzano”, completou.

O secretário de Governo afirmou que o reconhecimento reforça o compromisso da administração municipal com a ampliação das políticas públicas voltadas aos jovens. “Suzano vem trabalhando para garantir mais oportunidades, participação e inclusão para a juventude. Esse certificado mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo programas que dialogam com as necessidades dos jovens e ampliam as possibilidades de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional”, disse Alex Santos.

O prefeito Pedro Ishi parabenizou os representantes do município pelo reconhecimento e destacou que a certificação aumenta a responsabilidade da administração em seguir investindo na juventude. “Receber pela primeira vez o certificado de ‘Município Amigo da Juventude’ é motivo de orgulho para Suzano. Esse resultado demonstra que as ações desenvolvidas pela Prefeitura estão chegando aos jovens e contribuindo para abrir caminhos. Vamos continuar trabalhando para oferecer mais oportunidades, fortalecer a participação da juventude e construir uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano apresenta planos de bairros durante simpósio no Tocantins
Cidades

Suzano apresenta planos de bairros durante simpósio no Tocantins

Novo Caps no Parque Maria Helena vai ampliar rede de saúde mental em Suzano
Cidades

Novo Caps no Parque Maria Helena vai ampliar rede de saúde mental em Suzano

'Ilumina Suzano' promove 1,8 mil atendimentos em 172 bairros no mês de maio
Cidades

'Ilumina Suzano' promove 1,8 mil atendimentos em 172 bairros no mês de maio

ACE Suzano reúne empresários para debater oportunidades de negócios e tendências do mercado chinês
Cidades

ACE Suzano reúne empresários para debater oportunidades de negócios e tendências do mercado chinês

Dia do Vigilante é comemorado pela segunda vez em Suzano
Cidades

Dia do Vigilante é comemorado pela segunda vez em Suzano

Estudante de Suzano fica entre os 20 finalistas do 'Profissão Repórter Procura'
Cidades

Estudante de Suzano fica entre os 20 finalistas do 'Profissão Repórter Procura'