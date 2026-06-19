Suzano é certificada como 'Município Amigo da Juventude'

Suzano recebeu pela primeira vez o certificado “Município Amigo da Juventude”, reconhecimento concedido pelo governo do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Políticas para a Juventude. A entrega ocorreu nesta quinta-feira (18/06), durante a 9ª edição do evento “Conexidades”, realizado em Campos do Jordão, e contou com a participação do presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Bom Fim, além de Mário Sumirê e Railson Santiago, representantes da Secretaria Municipal de Governo.

A certificação reconhece as cidades que desenvolvem projetos, ações e eventos voltados à juventude, fortalecendo políticas públicas de inclusão, cidadania, participação social, qualificação e criação de oportunidades.

Os trabalhos para a juventude desenvolvidos em Suzano que garantiram a certificação vêm sendo elaborados e praticados desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e seguem atualmente com a administração de Pedro Ishi.

Entre as ações que contribuíram para o reconhecimento estão o Passe Livre Estudantil, as vagas de estágio, as modalidades esportivas e culturais, o programa Ser Jovem, o Pré-Vestibular Municipal, o Conexão Jovem, o Juventude Solidária, o Juventude Legal, o programa Guarda Mirim, além da criação do próprio Conselho Municipal da Juventude, que ampliou a participação e a representatividade dos jovens nas discussões sobre políticas públicas no município.

Para o presidente do Comjuve, André Bom Fim, o certificado representa a consolidação de um trabalho construído ao longo dos últimos anos. “É um dia de muita alegria para Suzano. Receber o certificado de ‘Município Amigo da Juventude’ é o reconhecimento de uma trajetória de projetos, ações e eventos que têm transformado vidas. Tivemos avanços importantes, como o Passe Livre, o Ser Jovem, o Pré-Vestibular Municipal, o Conexão Jovem, o Juventude Solidária e o Juventude Legal, além da criação do Comjuve, que é um marco para a participação dos jovens suzanenses”, destacou.

Bom Fim também ressaltou o papel dos conselheiros municipais no fortalecimento das ações. “Faço um agradecimento especial a todos os conselheiros do Comjuve, que vêm desempenhando um trabalho fundamental na construção de uma cidade cada vez mais acolhedora e cheia de oportunidades para a nossa juventude. Seguimos avançando, trabalhando e construindo um futuro melhor para os jovens de Suzano”, completou.

O secretário de Governo afirmou que o reconhecimento reforça o compromisso da administração municipal com a ampliação das políticas públicas voltadas aos jovens. “Suzano vem trabalhando para garantir mais oportunidades, participação e inclusão para a juventude. Esse certificado mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo programas que dialogam com as necessidades dos jovens e ampliam as possibilidades de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional”, disse Alex Santos.

O prefeito Pedro Ishi parabenizou os representantes do município pelo reconhecimento e destacou que a certificação aumenta a responsabilidade da administração em seguir investindo na juventude. “Receber pela primeira vez o certificado de ‘Município Amigo da Juventude’ é motivo de orgulho para Suzano. Esse resultado demonstra que as ações desenvolvidas pela Prefeitura estão chegando aos jovens e contribuindo para abrir caminhos. Vamos continuar trabalhando para oferecer mais oportunidades, fortalecer a participação da juventude e construir uma cidade cada vez mais preparada para o futuro”, afirmou.