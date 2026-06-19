Fazenda Aya recebe mais uma edição do 'Saúde Itinerante' neste sábado

A Secretaria de Saúde de Suzano promove neste sábado (20/06) mais uma edição do projeto “Saúde Itinerante”, iniciativa que amplia o acesso da população aos serviços da rede de Atenção Primária e leva atendimentos gratuitos diretamente às regiões mais afastadas do centro. Desta vez, a ação será realizada das 8 às 16 horas na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, localizada no bairro Fazenda Viaduto.

Durante o evento, os moradores terão acesso a uma série de serviços voltados à prevenção, diagnóstico e promoção da saúde. Entre eles estão consultas médicas, aferição de pressão arterial, teste de glicemia capilar (dextro), entrega de resultados de exames, avaliação odontológica, além de atendimentos realizados por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, nutricionista e fisioterapeuta.

A programação também contempla vacinação, coleta do exame preventivo de Papanicolau, solicitação de exames laboratoriais e sessões de auriculoterapia. A proposta é oferecer um atendimento completo em um único local, facilitando o acesso da população aos cuidados essenciais de saúde.

A iniciativa beneficia especialmente moradores que encontram dificuldades para se deslocar até as unidades fixas do município, aproximando os serviços públicos das comunidades e fortalecendo as ações de prevenção e acompanhamento contínuo da saúde. Além de agilizar o acesso aos atendimentos, o modelo permite reduzir a demanda nas unidades de saúde e ampliar a cobertura da Atenção Primária.

Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e, no caso da vacinação, a carteira de imunização para atualização do esquema vacinal.

O secretário de Saúde de Suzano, William Harada, declarou que a ação mostra o compromisso da administração municipal em ampliar o acesso aos serviços e fortalecer o atendimento preventivo. “O ‘Saúde Itinerante’ aproxima os serviços da população e facilita o acesso aos cuidados essenciais, principalmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento. Essa parceria com o INTS nos permite oferecer um atendimento mais humanizado, ampliar a prevenção e garantir que mais pessoas recebam assistência de qualidade perto de casa”, afirmou.