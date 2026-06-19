Assistência Social apresenta relatório do novo 'Diagnóstico Socioterritorial'

A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Suzano apresentou, nesta sexta-feira (19/06), uma prévia do relatório “Diagnóstico Socioterritorial”, documento que reúne dados e informações estratégicas sobre os atendimentos realizados no município por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centros de Convivência, Cadastro Único e abrigos.

A apresentação ocorreu durante encontro promovido pela pasta no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central. Na ocasião, foram expostos pontos fundamentais do banco de dados compilado pela secretaria, com informações levantadas a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Cadastro Único, sistemas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, entrevistas com usuários da rede socioassistencial e formulários respondidos pelas equipes tanto da Assistência Social quanto de outras secretarias municipais, órgãos públicos, conselhos de direitos e conselhos tutelares.

O relatório tem como objetivo nortear o planejamento das políticas públicas no município, contribuindo para a identificação das principais demandas dos territórios, dos serviços que precisam de maior atenção e das adequações necessárias para qualificar o atendimento à população. O documento também servirá como base para a organização dos fluxos de atendimento realizados pelos Cras, pelo Creas e por outros serviços do setor e também para a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social.

A próxima etapa do trabalho ocorrerá na quinta-feira (25/06), quando os participantes envolvidos na elaboração do relatório receberão uma cópia do material para análise. A partir disso, até 14 de julho, poderão apresentar sugestões de alteração e complementação. Entre os dias 15 e 29 de julho, a secretaria fará a avaliação das contribuições e a atualização do documento. A apresentação final do “Diagnóstico Socioterritorial” está prevista para o dia 30 de julho, no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro.

Um dos pontos que serão analisados está relacionado à reorganização das áreas de abrangência dos equipamentos da rede socioassistencial. No fim do ano passado, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação apresentou o programa “Bairros + Completos”, que definiu 25 regiões dentro do município de Suzano. Com a nova divisão territorial, já corroborada por lei, os atendimentos realizados pelos Cras precisarão passar por adequações em algumas regiões.

Atualmente, por exemplo, o Cras Casa Branca atende parte da população do Jardim Quaresmeira. Com a atualização territorial, a tendência é que esse público passe a ser referenciado pelo Cras centro, garantindo maior coerência entre a localização dos usuários nos bairros e a unidade responsável pelo atendimento. As mudanças serão definidas com base na versão final do diagnóstico e nas análises feitas pelos participantes do processo.

À frente da equipe responsável pela compilação das informações, o psicólogo social de referência técnica para Vigilância Socioassistencial, Joari Carvalho, destacou que o documento é resultado de um trabalho contínuo realizado pela pasta. “É mais de um ano de atividades desenvolvidas diariamente pela Assistência Social, que resultaram em um relatório extenso e diversificado, muito importante para o município. Essas informações vão contribuir diretamente para a construção de boas políticas públicas, com base nas reais necessidades da população, das equipes, de nossas políticas públicas parceiras e dos territórios”, afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Geraldo Garippo, ressaltou que o diagnóstico representa uma ferramenta essencial para aprimorar os serviços prestados à população. “A Assistência Social trabalha diretamente com as famílias e com as pessoas que mais precisam do poder público. Por isso, ter um diagnóstico preciso dos territórios é fundamental para planejar melhor as ações, organizar os atendimentos e garantir que os serviços cheguem de forma mais eficiente a quem precisa. Esse relatório nos dará uma base técnica importante para avançarmos com responsabilidade e sensibilidade social”, destacou.