Cineasta suzanense ganha prêmio de melhor diretor por curta-metragem

O cineasta suzanense Janderson Rodrigues venceu o prêmio de melhor diretor no Festival Curta Canedo, que aconteceu em Goiás. Ele ganhou na categoria de direitos humanos com o seu curta-metragem “Uma Chance”.

O festival teve mais de 410 curtas-metragens e diretores participando. Janderson falou sobre o reconhecimento para os artistas. “Esses reconhecimentos sempre são muito bons para os artistas, ainda mais em um festival como é o Canedo, que já se consolidou nos calendários de festivais”, disse o cineasta.

Janderson afirmou que se sente muito feliz com o prêmio, além de também ter ficado surpreso ao vencer. “Tive, ao mesmo tempo, uma sensação de surpresa e de felicidades. Já participei de 42 festivais e tenho sete prêmios. Só de chegar na final já me sinto feliz”, continuou.

Filme

O filme conta a história de Leandro, que saiu da cadeia e procura uma nova chance na sociedade, mas precisa enfrentar problemas como o desemprego e parceiros de crime.

O curta-metragem tem cerca de 15 minutos e foi gravado no Jardim Varan, em Suzano, além de algumas cenas na Galeria do Rock, em São Paulo. O trabalho foi produzido com a Estrada Films e tem músicas gravadas pelo grupo Big Numbers, de Moçambique.

Onde assistir

O cineasta estreou com 14 filmes da sua produtora em uma nova plataforma de streaming no Brasil e foi disponibilizado em 22 países.

A parceria entre a produtora suzanense, Estrada Filmes, e a plataforma UnivFilms resultou em um contrato para lançar no streaming todos os filmes, seja curta ou longa-metragem.

Para a região e especialmente para Suzano, o cineasta comenta a necessidade de compartilhar produções culturais locais. “Dos 14 filmes, 13 foram rodados em Suzano. Dos longas que estou finalizando, dois deles foram feitos 100% em Suzano. Esse momento é uma vitória para a minha produtora, cidade e para a região. Mostra que existe cultura sendo feita”, disse.

No momento, mais três longas-metragens serão inseridos na plataforma e que já estão em fase de finalização. Além das produções, a UnivFilms também contratou Rodrigues para ser o diretor de conteúdo da plataforma e certificou que todos os seus filmes produzidos entrem para o catálogo.