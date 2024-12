Cineteatro recebe mais de 10 mil pessoas em eventos culturais

O Cineteatro Wilma Bentivegna completa seis anos de funcionamento nesta sexta-feira (06/12) celebrando os mais de 10 mil visitantes que foram atraídos pelos eventos culturais proporcionados no espaço ao longo dos últimos anos.

Nesse período, aproximadamente mil atividades foram organizadas pela Secretaria Municipal de Cultura, que ofereceu ao público sessões regulares de cinema; o projeto “Cine Escola”, para alunos da rede municipal; sessões especiais do “Ponto MIS”, em parceria com o governo estadual; festivais como o “Curta Suzano”; e o Cine Re(X)istência, que valoriza a cultura africana.

No seu primeiro dia de atividades, em 7 de dezembro de 2018, após a modernização que transformou o antigo plenário da Câmara em um polo artístico, o local exibiu o filme “A Fera na Selva”. A sessão abriria caminho para uma programação mensal que passou a compor a rotina de serviços do equipamento. Diferentes temas fizeram parte do conteúdo, como as exibições sobre o universo feminino “Garota Fantástica” e “Ela é o Cara”. Para fechar 2024, por exemplo, a mostra “Representatividade”, em homenagem ao mês da Consciência Negra, e a “9ª Mostra do Cinema Chinês”, convidaram as famílias para uma experiência cultural enriquecedora.

O Cineteatro Wilma Bentivegna também foi contemplado pelo programa estadual “Pontos MIS”, iniciativa pela qual foram viabilizadas exibições especiais que permitem ao público acesso gratuito a temáticas como “De Férias”, pensada ao público infantil, e “Alfred Hitchcock”, que apresentou obras desse aclamado cineasta. Os espectadores puderam apreciar, por exemplo, o filme “Garoto Cósmico”, um longa-metragem brasileiro de animação, dirigido pelo diretor de cinema Alê Abreu; assim como o filme “Quando Fala o Coração”, de 1945; e a animação brasileira “Minhocas”, lançada em 2013 com a técnica cinematográfica stop motion.

Outras ações que foram proporcionadas incluem o projeto “Cine Escola”, que permitiu a crianças da rede municipal de ensino o acesso a sessões de cinema, e o “Saci Club”, que garantiu a reunião entre produtores e entusiastas de cinema com o objetivo de incentivar a discussão sobre filmes produzidos à margem das grandes indústrias, de forma que influenciem as produções locais.

O Cineteatro também sediou os festivais que premiaram filmes produzidos no Alto Tietê, no país e até mesmo fora do Brasil. Em 2022, o “Curta Suzano” contou com a participação do ator, músico e professor Adolfo Moura e exibiu 41 filmes produzidos por artistas de todo o País, distribuindo 18 prêmios em nove categorias diferentes. No ano seguinte, em 2023, o Festival Internacional de Cinema listou 210 filmes brasileiros na programação, que também incluiu curtas de 19 Estados e do Distrito Federal. Nesse evento, ainda foram anunciados outros 60 títulos convidados que compuseram os programas especiais.

No espaço, também foi realizado por anos consecutivos o “Kinoforum Festival Internacional de Curtas de São Paulo”, considerado um projeto de grande importância para o cinema da América Latina. O evento é apontado ainda como um pilar fundamental na promoção e divulgação do cinema independente, proporcionando uma plataforma para cineastas emergentes e estabelecidos mostrarem suas obras.

O ano de 2024 se destacou pelas diversas mostras que foram oferecidas ao público ao longo do ano, batizadas como “Viva o cinema nacional”; “É de Suzano”; “Lugar de Mulher é no Cinema”; “Clássicos do Cinema”; “Especial Dia dos Pais”; “Olhar Infantil”; e “Animal”.

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, afirmou que o equipamento se tornou uma referência para o setor na cidade. “Temos conseguido proporcionar educação e entretenimento por meio das inúmeras atividades culturais que são oferecidas desde 2018. O espaço criou ótimas condições para que pudéssemos ampliar o acesso ao cinema para os munícipes, que tem contribuído para a formação de novos artistas locais”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou que o Cineteatro Wilma Bentivegna foi uma conquista para a população. “Assim como todas as outras pastas, a Cultura também ganhou novos equipamentos, que foram responsáveis por abrigar inúmeras ações voltadas ao entretenimento dos moradores. Trouxemos mais atrações culturais para a cidade e pudemos exibir, nesse local, filmes para todos os públicos. Recebemos milhares de moradores, que tiveram a oportunidade de apreciar obras de artistas locais, nacionais e internacionais”, avaliou o chefe do Poder Executivo municipal.