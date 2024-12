Claudinei Galo segue na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana

O administrador Claudinei Galo seguirá responsável pelas equipes da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana.

Formado em Administração e Ciências Jurídicas pela Universidade Braz Cubas (UBC), ele, que é natural de São Paulo (SP) e de uma tradicional família do município, trabalha no serviço público desde 1983, tendo ocupado cargos administrativos nas esferas municipal e estadual. O início de sua carreira se deu na Secretaria de Estado da Segurança Pública, vindo a trabalhar como escrivão em delegacias da Polícia Civil nas cidades de Ribeirão Pires, Santo André e Suzano. Foi convidado a integrar o Executivo local em 2013, como diretor da Secretaria de Educação. Graças à sua experiência, foi secretário municipal de Governo (2015), Educação (2016) e de Assistência e Desenvolvimento Social (2017), antes de ser chamado em 2018 pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi para assumir a liderança das equipes de Transporte e Mobilidade Urbana.

Sob sua supervisão, o setor conseguiu vários avanços que o credenciaram a seguir no setor. Por exemplo, no período, o Transporte realizou 699 ações para revitalização e implantação de rampas de acessibilidade em toda a cidade, sendo 424 novos acessos e outros 275 aprimorados. Este é considerado um serviço fundamental para democratizar o pleno deslocamento de pessoas com deficiência (PCDs).

Galo destacou ainda que o Plano Cicloviário, realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, prevê a instalação total de 150 quilômetros de vias, sendo este um trabalho que seguirá na gestão Pedro Ishi. “O número de veículos nas ruas de Suzano triplicou ao longo dos últimos 20 anos”, apontou.

Pedro Ishi exaltou o trabalho de Galo na pasta, reforçando que o profissional tem sua total confiança para seguir no cargo. “Quando falamos de qualidade de vida e segurança da população, o trânsito e a mobilidade urbana são tópicos fundamentais que requerem conhecimento, agilidade e praticidade, aspectos que o Galo dominou muito bem ao longo da gestão Rodrigo Ashiuchi. Estamos falando de um profissional que está no poder público desde 1983, com mais de dez anos de atuação apenas na administração municipal de Suzano, portanto, ele conhece bem os caminhos para uma boa gestão”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reforçou que a dedicação e o empenho do gestor são características marcantes que também o credenciaram à pasta.