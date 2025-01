Clínica da Mulher promove 7.612 ações voltadas ao público feminino

A Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, instalada na rua Kazuo Kajiwara, 91, no bairro Parque Santa Rosa, completa um ano de funcionamento registrando 7.612 ações voltadas ao público feminino, incluindo 3.327 consultas e 4.285 procedimentos destinados ao cuidado com as munícipes.

O equipamento, que completa um ano nesta segunda-feira (27/01), foi um marco para a cidade, já que passou a reunir nesta estrutura as demandas específicas das suzanenses, via regulação de vagas proporcionada pela Secretaria Municipal de Saúde.

No contexto do trabalho realizado pela unidade, podem ser citados os 3.477 exames de ultrassom; as 1.617 aferições de pressão arterial; as 1.123 consultas voltadas ao planejamento da mulher, incluindo as questões familiares; os 268 testes para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo sífilis, hepatite B e HIV; e os 249 exames de papanicolau.

Entre outras ações, ainda têm sido proporcionadas neste espaço, desde então, consultas de pré-natal de alto risco e ginecológicas, além dos serviços relacionados à medicação, à coleta de sangue, aos testes de gravidez, à glicemia capilar, à retirada de pontos, à cardiotocografia (exame não invasivo que avalia a vitalidade do feto e o bem-estar da mãe), à auriculoterapia, à acupuntura e aos acolhimentos para os casos de violência. Também foram oferecidos procedimentos relacionados ao Implanon e ao dispositivo intrauterino (DIU), assim como orientações jurídicas.

Para a realização de todas as atividades, foi disponibilizado às munícipes um espaço composto por quatro consultórios e salas destinadas aos procedimentos, à ultrassonografia, gerência e medicação, além de contar com recepção, brinquedoteca, banheiros e parte administrativa. Para tanto, houve um investimento de R$ 235.289,14, oriundos de recursos do Tesouro Nacional.

O secretário Diego Ferreira destacou que a Clínica da Mulher garantiu um cuidado diferenciado para as munícipes. “Temos uma gama de serviços voltados exclusivamente ao público feminino, que realmente estão fazendo a diferença na vida das suzanenses”, ressaltou o chefe da pasta.

O prefeito Pedro Ishi falou com carinho desse equipamento, pois afirma que esta foi uma das entregas mais especiais de sua gestão enquanto secretário de Saúde. “Trabalhamos muito para viabilizar esse espaço para as mulheres”, declarou o chefe do Poder Executivo municipal.