Com presença do Papai Noel, ACE Suzano lança o 'Natal Premiado 2024'

Com a presença do presidente da associação, Rodrigo Guarizo; do vice Fernando Fernandes; da presidente do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Priscila Rossini; e do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez, a ocasião promovida na região central da cidade teve início na praça dos Expedicionários com a chegada do Papai Noel que, acompanhado de seus ajudantes, desfilou em carro aberto pelo centro da cidade, passando por vias como as ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. Após isso, o bom velhinho parou para tirar fotos e interagir com os comerciantes e com as famílias que acompanharam o momento.

Junto a isso, a solenidade também reservou uma apresentação musical do Grupo de Bateria da Associação de Assistência à Mulher ao Adolescente e à Criança “Esperança” (AAMAE), além da presença de um telão instalado pela ACE Suzano no qual os patrocinadores da campanha (Supermercados Nagumo, Sicredi, JM Materiais de Construção, Suzancaixas, Uninter, Zinger Skills Escola de Habilidades, Instituto Inext Cursos Profissionalizantes, Royal City Clube de Benefícios, FG Company Seguros, Postos Quality, Sincomércio, Clínica Odontológica Dra. Monica Dalanhol e RP Portaria e Serviços) tiveram a possibilidade de divulgar seus serviços e promover mensagens natalinas.

Também presente no acender das luzes de Natal da Prefeitura de Suzano, Guarizo ressaltou que o “Natal Premiado” se tornou uma das principais tradições do final de ano no município. “Para além do comércio, a nossa campanha impacta muitas pessoas na cidade, não só o consumidor que está nas lojas ou os próprios lojistas, como as famílias que acompanham essa ocasião e se encantam com a decoração. Agradeço o prefeito Rodrigo Ashiuchi e toda a administração pública que sempre colaboram com a ação, além de destacar todos os patrocinadores que tornam esta promoção possível por mais um ano”, concluiu.

'Natal Premiado 2024’

Em mais um ano de realização, o “Natal Premiado” promete grandes prêmios aos consumidores do comércio suzanense. Os clientes que comprarem nas lojas participantes receberão cupons para concorrer a uma moto zero quilômetro, uma Smart TV de 50 polegadas, dois smartphones, um notebook e duas bicicletas. De forma inédita, os interessados ainda podem cadastrar seus tíquetes no aplicativo da ACE Suzano ou no site acesuzano.com.br, bastando preencher os dados solicitados para ter chances no sorteio a ser realizado no dia 27 de dezembro (sexta-feira), às 15 horas, em cerimônia aberta transmitida ao vivo pelo canal da ACE Suzano no YouTube.

Também será possível trocar cupons fiscais de empresas não participantes por cupons do Natal Premiado. Para isso, os clientes da lojas podem comparecer à sede da ACE (rua Presidente Rodrigues Alves, 157 - Centro) de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, para trocar os cupons fiscais emitidos sem CPF entre os meses de novembro e dezembro. Os saldos resgatados das notas serão revertidos às ações sociais da AAMAE.