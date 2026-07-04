Comerciantes de Suzano vão reunir torcedores para jogo da seleção

Os comerciantes da rua Sete de Setembro estão movimentando eventos para os jogos da seleção brasileira. Para o próximo domingo (5), a programação já está confirmada, com música ao vivo e telões para acompanhar o time brasileiro disputar as oitavas de final contra a Noruega.

Segundo o representante do 'OBAR', Cleber Magalhães, os estabelecimentos da rua, 'Prime Bar', 'Bar da Sete' e seu estabelecimento, se uniram com um único objetivo: fortalecer o comércio da rua Sete de Setembro e proporcionar uma experiência diferente para quem vier assistir aos jogos da Seleção. "Essa parceria mostra que, quando os comerciantes trabalham juntos, todos saem ganhando, principalmente o público", destacou.

"Na última edição, tivemos uma resposta incrível do público e conseguimos encher a rua Sete de Setembro em plena segunda-feira, o que superou nossas expectativas", explicou Cleber. "A expectativa é a melhor possível. Estamos todos na torcida para que o Brasil conquiste o hexa, e a cada vitória o clima fica ainda mais contagiante e as pessoas se animam mais para participar", complementou.

O movimento conta com apoio da prefeitura e dos comerciantes da região, o que auxilia na fomentação do comércio local da cidade. "As preparações estão acontecendo com muito empenho de todos os envolvidos.

Contamos com o apoio da Prefeitura e da equipe de trânsito, que são fundamentais para a organização e para a liberação do fechamento da rua durante o evento. Além disso, os bares participantes estão preparando toda a estrutura para receber o público com segurança, conforto e animação. Além da produção do local, a divulgação está sendo feita pelas redes sociais dos estabelecimentos e pelo próprio público, que compartilha a programação e convida amigos e familiares, ajudando a aumentar ainda mais o alcance do evento", disse Cleber.

Cleber aproveitou o momento para destacar que, enquanto a seleção brasileira estiver viva na competição, a rua Sete de Setembro estará com sua programação de pé. "Enquanto o Brasil estiver na busca pelo hexa, estaremos juntos com a seleção, torcendo e promovendo esse momento de união entre os torcedores. A nossa intenção é realizar novas edições a cada classificação, mantendo a rua Sete de Setembro como um ponto de encontro para quem quer viver a emoção da Copa, fortalecer o comércio local e celebrar cada vitória do Brasil", finalizou.