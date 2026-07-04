Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 04 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Comerciantes de Suzano vão reunir torcedores para jogo da seleção

Segundo organizadores, o evento fomenta o comércio local e une torcedores em torno do Brasil na Copa

04 julho 2026 - 08h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Comerciantes de Suzano vão reunir torcedores para jogo da seleçãoComerciantes de Suzano vão reunir torcedores para jogo da seleção - (Foto: Divulgação)

Os comerciantes da rua Sete de Setembro estão movimentando eventos para os jogos da seleção brasileira. Para o próximo domingo (5), a programação já está confirmada, com música ao vivo e telões para acompanhar o time brasileiro disputar as oitavas de final contra a Noruega.

Segundo o representante do 'OBAR', Cleber Magalhães, os estabelecimentos da rua, 'Prime Bar', 'Bar da Sete' e seu estabelecimento, se uniram com um único objetivo: fortalecer o comércio da rua Sete de Setembro e proporcionar uma experiência diferente para quem vier assistir aos jogos da Seleção. "Essa parceria mostra que, quando os comerciantes trabalham juntos, todos saem ganhando, principalmente o público", destacou.

"Na última edição, tivemos uma resposta incrível do público e conseguimos encher a rua Sete de Setembro em plena segunda-feira, o que superou nossas expectativas", explicou Cleber. "A expectativa é a melhor possível. Estamos todos na torcida para que o Brasil conquiste o hexa, e a cada vitória o clima fica ainda mais contagiante e as pessoas se animam mais para participar", complementou.

O movimento conta com apoio da prefeitura e dos comerciantes da região, o que auxilia na fomentação do comércio local da cidade. "As preparações estão acontecendo com muito empenho de todos os envolvidos.

Contamos com o apoio da Prefeitura e da equipe de trânsito, que são fundamentais para a organização e para a liberação do fechamento da rua durante o evento. Além disso, os bares participantes estão preparando toda a estrutura para receber o público com segurança, conforto e animação. Além da produção do local, a divulgação está sendo feita pelas redes sociais dos estabelecimentos e pelo próprio público, que compartilha a programação e convida amigos e familiares, ajudando a aumentar ainda mais o alcance do evento", disse Cleber.

Cleber aproveitou o momento para destacar que, enquanto a seleção brasileira estiver viva na competição, a rua Sete de Setembro estará com sua programação de pé. "Enquanto o Brasil estiver na busca pelo hexa, estaremos juntos com a seleção, torcendo e promovendo esse momento de união entre os torcedores. A nossa intenção é realizar novas edições a cada classificação, mantendo a rua Sete de Setembro como um ponto de encontro para quem quer viver a emoção da Copa, fortalecer o comércio local e celebrar cada vitória do Brasil", finalizou.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano cria incentivo fiscal para ampliar investimento no esporte
Cidades

Suzano cria incentivo fiscal para ampliar investimento no esporte

'Operação Cata-Treco' segue disponível com mais de 700 atendimentos realizados
Zeladoria

'Operação Cata-Treco' segue disponível com mais de 700 atendimentos realizados

Desenvolvimento Econômico organiza consulta e nova audiência pública sobre Plano Diretor de Turismo
Cidades

Desenvolvimento Econômico organiza consulta e nova audiência pública sobre Plano Diretor de Turismo

Fiscalização interrompe crimes ambientais nas estradas do Oura e Odílio Cardoso 
Cidades

Fiscalização interrompe crimes ambientais nas estradas do Oura e Odílio Cardoso 

Prefeitura de Suzano cria Programa Municipal de Apoio ao Esporte
Cidades

Prefeitura de Suzano cria Programa Municipal de Apoio ao Esporte

Suzano capacita médicos da Atenção Primária para atendimentos de saúde mental
Cidades

Suzano capacita médicos da Atenção Primária para atendimentos de saúde mental