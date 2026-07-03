'Operação Cata-Treco' segue disponível com mais de 700 atendimentos realizados

A “Operação Cata-Treco”, realizada pela Secretaria Municipal de Governo, segue com atendimentos normais em Suzano, conforme solicitação da população. Neste ano, o serviço já contemplou 738 pedidos nas quatro regiões da cidade.

Para solicitar o atendimento, os moradores podem enviar mensagem pelo WhatsApp (11) 99650-8973 ou acessar o formulário on-line pelo link https://bit.ly/CataTreco-Suzano.

A iniciativa tem como objetivo recolher materiais sem utilidade e de grande volume que não são removidos pela coleta regular, contribuindo para a limpeza urbana, a organização dos bairros e o descarte correto desses itens.

No início de 2026, o serviço atendeu um bairro por dia ao longo do mês de janeiro, com o objetivo de garantir que todas as regiões fossem contempladas. Atualmente, os atendimentos são realizados de acordo com as demandas encaminhadas pelos moradores.

Para o secretário municipal de Governo, Alex Santos, a “Operação Cata-Treco” é uma iniciativa importante de zeladoria e tem grande procura por parte da população. “Este é um serviço muito solicitado pelos moradores e que contribui diretamente para manter a cidade mais limpa e organizada. A orientação é para que a população entre em contato pelos canais oficiais e solicite o atendimento, para que as equipes possam fazer a programação e atender os bairros da melhor forma possível”, destacou.

A pasta reforça que o descarte irregular de móveis, eletrodomésticos e outros materiais volumosos em vias públicas, terrenos e áreas verdes prejudica a limpeza urbana e pode causar transtornos à população. Por isso, a administração municipal orienta os moradores a utilizarem os canais oficiais da “Operação Cata-Treco”.