Fiscalização interrompe crimes ambientais nas estradas do Oura e Odílio Cardoso 

O Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê Cabeceiras (GFI-ATC) reforçou sua atuação contra crimes ambientais nesta sexta-feira (03/07) ao garantir embargo de áreas onde estavam sendo praticados crimes ambientais, tanto na estrada do Oura, na Vila Ipelândia, quanto na estrada Odílio Cardoso, no Jardim dos Eucaliptos, duas localidades situadas no distrito de Palmeiras, região sul de Suzano.

A atuação integrada entre setores da administração municipal, conduzida pela Secretaria de Meio Ambiente e órgãos estaduais, com participação da Polícia Militar Ambiental, foi motivada pelas intervenções que foram constatadas em Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras (APRMATC).

A mobilização na estrada do Oura gerou auto de embargo por conta de construções irregulares que estão em andamento em lotes pequenos, a partir de um processo ilegal de parcelamento de solo que foi iniciado ainda em 2023, dentro de um terreno de 38.509 metros quadrados.

Já a fiscalização voltada à área na estrada Odílio Cardoso, de 421 mil metros quadrados, reforçou o trabalho de combate aos crimes ambientais que já vêm ocorrendo de forma reincidente neste local, o que inclusive já provocou o desfazimento de estruturas de lazer e muro de grande extensão.

Desta vez, as equipes da fiscalização ambiental atuaram para que fosse demolida a guarita, construída sem autorização e sem alvará, até mesmo para que futuros compradores sejam alertados sobre as irregularidades ali encontradas. Neste endereço, já foi identificada venda ilegal de lotes, movimentação irregular de terra e construções em uma área que já estava embargada desde 2022.

No fim do último mês de maio, também foi verificado que neste local havia placas falsas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), para acenar com uma possível autorização e enganar eventuais interessados em comprar os lotes que estão sendo colocados à venda, de forma ilegal. Esta tem sido uma prática comum para o qual os munícipes devem se atentar, para não terem prejuízo.

Participaram desta ação, além da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Polícia Militar Ambiental e da Cetesb, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) da Guarda Civil Municipal (GCM); o Departamento de Fiscalização de Posturas da prefeitura; a Fiscalização Municipal de Obras, a Diretoria de Proteção e Fiscalização Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística; e o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci).

O secretário André Chiang destacou a importância da operação para a cidade. “Não podemos permitir que o parcelamento irregular comprometa áreas ambientais e coloque em risco a segurança da população. Agradeço a todos os envolvidos em mais esta ação, que seguiu coibindo esse tipo de crime. Nosso trabalho destinado à preservação vem se tornando referência em nível nacional justamente pela nossa atuação firme contra os crimes ambientais, em parceria com o Estado”, declarou o chefe da pasta.

Para denunciar loteamentos ilegais em Suzano, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio do número (11) 4745-2055, com a Ouvidoria Geral do Município, pelo 0800-774-2007, ou no e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br. A GCM de Suzano também pode ser acionada pelo 153, assim como o Departamento de Fiscalização de Posturas, que está disponível pelo telefone (11) 4745-2046.