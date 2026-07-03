Desenvolvimento Econômico organiza consulta e nova audiência pública sobre Plano Diretor de Turismo

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego promove, no dia 28 de julho (terça-feira), das 8h30 às 12 horas, a 2ª Audiência Pública do Plano Diretor de Turismo de Suzano. Além do encontro presencial, a pasta também abriu uma consulta pública on-line para que a sociedade possa enviar sugestões, manifestações e contribuições voltadas ao aperfeiçoamento da versão final do documento.

A iniciativa faz parte do processo de construção do plano, que busca organizar, fortalecer e ampliar as políticas públicas voltadas ao turismo no município. O objetivo é reunir diferentes setores da sociedade para consolidar um diagnóstico sobre as potencialidades de Suzano e definir estratégias capazes de impulsionar o desenvolvimento turístico, econômico e cultural da cidade.

Podem participar da audiência e da consulta representantes de associações comunitárias, do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), do trade turístico, dos Poderes Executivo e Legislativo, de instituições públicas e privadas, entidades da sociedade civil organizada e demais interessados.

A audiência pública será realizada no Anfiteatro Orlando Digenova, nas dependências do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na rua Benjamin Constant, 682, no centro. A recepção dos participantes ocorrerá das 8h30 às 9 horas, com início das atividades logo em seguida.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico solicita que os interessados confirmem presença até o dia 20 de julho, pelo e-mail turismo@suzano.sp.gov.br ou presencialmente na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), na avenida Paulo Portela, 210.

Já a consulta pública pode ser acessada pelo link https://bit.ly/3RkOS4t e permanecerá aberta até o dia 10 de agosto de 2026. Durante este período, a população poderá consultar o documento e encaminhar contribuições para a construção da versão final do Plano Diretor de Turismo.

Turismo em Suzano

O documento representa uma etapa importante para estruturar o setor no município e ampliar o aproveitamento de seus atrativos, equipamentos públicos, eventos, manifestações culturais, áreas verdes, gastronomia, economia criativa e demais vocações locais. A proposta é que sirva como instrumento de planejamento para orientar ações de curto, médio e longo prazo, contribuindo para a geração de emprego, renda e novas oportunidades.

Em junho de 2025, o prefeito Pedro Ishi assinou o convênio entre a Prefeitura de Suzano e a Universidade de São Paulo (USP) para a elaboração do Plano Diretor de Turismo. O estudo está sendo desenvolvido pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) e tem previsão de conclusão até agosto deste ano, sem custos para o município.

A primeira audiência pública sobre o tema foi realizada no dia 16 de maio, quando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico apresentou à população parte do material já elaborado em parceria com a USP e abriu espaço para o debate sobre os caminhos do turismo em Suzano.

Poucos dias antes, em 12 de maio, também foi realizada a cerimônia de posse dos novos membros do Comtur. O grupo é formado por 22 titulares e 21 suplentes, que atuarão no fortalecimento das políticas públicas para o setor, com foco no fomento à economia local e na ampliação da geração de empregos.

Durante a solenidade, também foi definida a nova diretoria do conselho. Paulo Kenzo Uemura foi reconduzido à presidência, enquanto Arieli de Souza Queiroz assumiu o cargo de secretária-executiva e Gislene Santana o de secretária-adjunta.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, destacou que a nova audiência e a consulta pública reforçam o compromisso da administração em construir o Plano Diretor de Turismo de forma participativa. “Suzano tem um grande potencial turístico, seja pela sua história, pela cultura, pelos equipamentos públicos, pelas áreas verdes ou pelos eventos que movimentam a cidade. O Plano Diretor é fundamental para organizar essas vocações e transformá-las em oportunidades concretas de desenvolvimento econômico, geração de emprego e valorização do nosso território. Por isso, a participação da população é muito importante neste processo”, afirmou.