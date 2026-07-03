Suzano capacita médicos da Atenção Primária para atendimentos de saúde mental

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu, nesta sexta-feira (03/07), uma capacitação voltada a médicos clínicos gerais e generalistas da rede municipal sobre o manejo de casos de saúde mental na Atenção Primária à Saúde (APS). A atividade foi realizada na sede da pasta, que fica no Centro Unificado de Serviços (Centrus), e reuniu cerca de 60 profissionais, divididos em duas turmas, com o objetivo de ampliar a resolutividade dos atendimentos de menor complexidade realizados nas unidades básicas de saúde.

A capacitação foi ministrada pelo médico psiquiatra Anderson dos Santos Pereira da Silva, que abordou temas relacionados ao diagnóstico e manejo clínico de ansiedade, depressão e insônia, condições que estão entre as principais demandas de saúde mental atendidas na Atenção Primária. A proposta foi fortalecer o atendimento nas unidades de saúde, oferecendo mais segurança aos profissionais e garantindo respostas mais rápidas aos pacientes que apresentam quadros de menor complexidade.

Além da formação, a secretaria vem fortalecendo o apoio técnico aos profissionais da rede por meio do matriciamento em saúde mental. Atualmente, os médicos que atuam na região norte do município participam de encontros periódicos com o psiquiatra, destinados à discussão de casos clínicos e ao compartilhamento de estratégias de manejo dos pacientes. A pasta também está estruturando a implantação desse mesmo modelo de apoio para os profissionais que atuam na região sul de Suzano.

De acordo com o secretário de Saúde, William Harada, a qualificação permanente das equipes contribui para ampliar a capacidade de atendimento da rede e garantir um cuidado mais eficiente à população. “A saúde mental é uma das principais demandas da Atenção Primária e, por isso, investir na capacitação dos nossos profissionais é fundamental. Com médicos mais preparados para conduzir os casos de menor complexidade, conseguimos oferecer um atendimento mais resolutivo nas unidades básicas, garantindo acolhimento, agilidade e qualidade na assistência prestada aos pacientes. Além disso, o apoio matricial fortalece esse trabalho ao promover a troca constante de experiências e o acompanhamento técnico dos casos”, destacou o chefe da pasta.