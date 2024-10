Comércio estima aumento de 4% nas vendas no Dia das Crianças

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano estima que as vendas no Dia das Crianças devem ser 4% maiores se comparadas à mesma data do ano passado.

Apesar de esperar um aumento nas vendas, a associação disse não conseguir fazer uma estimativa municipal de quanto deve ser movimentado em reais.

O Dia das Crianças, de acordo com a ACE, é a 5ª melhor data comemorativa para o comércio, ficando atrás apenas do Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

A expectativa da entidade é que o valor médio de compra dos presentes fique entre R$ 180 e R$ 300 e os itens mais procurados devem ser videogames, smartphones, tablets, brinquedos, jogos educativos e roupas.

“Podemos esperar uma alta demanda na procura por eletrônicos interativos, seguindo uma tendência cada vez mais forte no Brasil e no mundo”, explicou a ACE.

A associação finaliza dizendo que a procura por presentes deve ser intensificada nos dez dias que antecedem o Dia das Crianças.

Comerciantes estão otimistas para o Dia das Crianças de 2024

Os comerciantes estão otimistas para um aumento nas vendas do Dia das Crianças de 2024, comemorado no dia 12 de outubro.

As informações são de uma pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio).

“A data promete ser uma oportunidade importante para o comércio local, refletindo tanto no aumento das vendas quanto na construção de relacionamentos duradouros com os clientes”, disse o presidente do Sincomércio, Valterli Martinez.

De acordo com a pesquisa, 44,6% dos associados do Sincomércio acreditam que as vendas terão um impacto positivo no Dia das Crianças.

Além disso, 45,2% acreditam que o desempenho neste ano será melhor quando comparado a 2023.

As projeções são positivas: 56,1% têm a expectativa de um aumento de até 30% nas vendas em 2024, enquanto 10,3% preveem que as vendas serão piores em relação ao ano anterior.

Os itens mais procurados, segundo o Sincomércio, devem ser brinquedos, roupas, balas e doces e bebidas. As compras podem variar entre R$ 70 e R$ 100.