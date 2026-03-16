Competições especiais de skate mobilizam 3,3 mil pessoas no fim de semana em Suzano

O final de semana em Suzano foi marcado por muita adrenalina para os apaixonados por esportes radicais. Isso porque, 3,3 mil pessoas assistiram ao “Girls Skate Jam” e ao tradicional “Skate Jam Suzano”, que ocorreram no último sábado e domingo (14 e 15/03).

Promovidas pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Associação Suzanense de Skate, as atividades reuniram atletas de diferentes regiões do País e também do exterior em uma disputa de alto nível técnico.

No sábado, 1,2 mil pessoas acompanharam o “Girls Skate Jam”, realizado no Suzano Skate Park, dentro do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador. Já no domingo, 2,1 mil pessoas estiveram nas escadarias do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, para prestigiar o “Skate Jam Suzano”, consolidando o evento como um dos principais encontros da cena do skate na região.

Ao todo, oito atletas estrangeiros participaram das competições, reforçando o alcance internacional do evento. Estiveram presentes atletas da Colômbia, Argentina, França, Estados Unidos e México, que dividiram as pistas com skatistas de diversas partes do Brasil e contribuíram para elevar ainda mais o nível técnico das disputas.

O “Girls Skate Jam” teve como objetivo incentivar a participação feminina no esporte e ampliar a presença das mulheres na modalidade. A competição foi distribuída nas categorias “Street” e “Park”, com níveis iniciante e “Pro Open”. No formato iniciante, a proposta foi estimular novas praticantes a vivenciarem o ambiente competitivo em um espaço de incentivo e aprendizado. Todas as participantes receberam medalhas de participação, valorizando o esforço e incentivando a continuidade na prática esportiva.

Já na categoria “Pro Open”, destinada a atletas com maior nível técnico, as disputas ocorreram em baterias com linhas cronometradas, nas quais as skatistas precisaram executar sequências de manobras dentro de um tempo determinado. O grande destaque da competição feminina foi a colombiana Jasmine Alvarez, que conquistou o primeiro lugar e levou o título da categoria.

A modalidade “Street Pro Open” garantiu ainda uma experiência especial: uma viagem para conhecer a skatista Rayssa Leal e participar do evento “Rolê das Minas”, encontro que reúne atletas de diferentes regiões do Brasil e incentiva a presença feminina no skate.

Além da competição esportiva, o encontro também se consolidou como um movimento cultural voltado à representatividade feminina dentro da cena do skate, promovendo inclusão, troca de experiências e conexão entre diferentes gerações de esportistas.

No domingo, a programação seguiu com o “Skate Jam Suzano”, realizado nas escadarias do Paço Municipal. A disputa reuniu skatistas de diferentes Estados em uma competição no formato jam session, bastante comum em eventos da modalidade. O grande vencedor da competição masculina foi Tales Silva, do Rio Grande do Sul, que se destacou pelas manobras e pela consistência durante as baterias.

A competição também contou com premiação em dinheiro e garantiu ao campeão uma vaga no “Tampa Am”, considerado um dos campeonatos mais prestigiados do mundo, realizado em Tampa, nos Estados Unidos.

O presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, o Bob, ressaltou a importância do evento para fortalecer a cena do skate e promover a integração entre atletas de diferentes lugares. “É muito gratificante ver Suzano recebendo competidores de várias regiões do Brasil e até de outros países, com grande participação do público e um nível técnico cada vez mais alto nas pistas”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, a grande presença de público demonstra a força da cultura urbana no município e reforça o compromisso da administração municipal em apoiar iniciativas que incentivem o esporte e a convivência social. “Suzano tem se destacado cada vez mais no cenário do skate e ficamos muito felizes em ver milhares de pessoas participando e prestigiando eventos como esse. Além de valorizar a cultura urbana, essas ações incentivam a prática esportiva, revelam novos talentos e transformam os espaços públicos em ambientes de convivência, lazer e integração para toda a população”, destacou.