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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Ferraz

Rua Godofredo Osório Novaes amanhece com descarte irregular, e caso será investigado

Prefeitura de Ferraz intensifica fiscalização, analisa imagens de monitoramento e reforça canais de denúncia à população

11 maio 2026 - 09h24Por da Reportagem Local
Prefeitura de Ferraz intensifica fiscalização, analisa imagens de monitoramento e reforça canais de denúncia à populaçãoPrefeitura de Ferraz intensifica fiscalização, analisa imagens de monitoramento e reforça canais de denúncia à população - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos intensificou as ações de fiscalização e combate ao descarte irregular de resíduos após a Rua Godofredo Osório Novaes amanhecer com grande quantidade de lixo descartado de forma clandestina. Esta ocorrência mobilizou equipes da administração municipal, que realizaram a limpeza da via e iniciaram os procedimentos para apuração do caso.

As imagens registradas pelo sistema de monitoramento da cidade já estão sendo analisadas para identificar os responsáveis pela infração. O descarte irregular de resíduos em vias e espaços públicos é considerado crime ambiental e pode resultar em penalidades previstas na legislação vigente.

“As equipes já estão trabalhando na análise das imagens para identificar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis. O descarte irregular prejudica toda a cidade, afeta diretamente o meio ambiente e compromete a qualidade de vida da população. Vamos continuar intensificando a fiscalização e contamos também com o apoio dos moradores para denunciar esse tipo de irregularidade”, afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

A Prefeitura reforça ainda a importância da participação da população no combate às irregularidades. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima diretamente à Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153. A colaboração dos moradores é considerada fundamental para manter a cidade limpa, organizada e preservar os espaços públicos do município.

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