Após 3 anos, Hospital Regional passa a receber hemodiálise em Suzano

Após quase 3 anos de sua inauguração, o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) passa a contar com o serviço de hemodiálise. O governador Tarcísio de Freitas esteve no local, nesta sexta-feira (8), para inaugurar os 40 leitos que atenderão 240 pacientes semanalmente a partir de segunda (11).

O governador ressaltou a importância do serviço para a qualidade de vida dos pacientes, que não precisarão mais fazer longas viagens para realizar o tratamento.

“Estamos falando de 40 posições de hemodiálise. Existem doentes renais crônicos internados porque não existiam essas posições. São mais 240 pacientes atendidos pela hemodiálise”.

Tarcísio estará em Mogi das Cruzes, neste sábado (9), para a entrega da Maternidade da cidade. Ele disse nunca estar satisfeito com as entregas e, por isso, outras serão feitas na área da saúde.

“Vamos entregar o Hospital da Mulher em Mogi, mas já estamos pensando no Pronto-Socorro de Mogi. Entregamos leitos de UTI em Itaquá, mas já estamos pensando em um hospital de média e baixa complexidade, para aliviar o Hospital Geral”, disse o governador.

Em coletiva, o prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância de realizar um governo de continuidade. O prédio foi inaugurado e as tratativas pela hemodiálise se iniciaram ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi.

O chefe do Executivo municipal também falou sobre a representatividade do Alto Tietê na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e no Congresso Nacional.

Ele afirmou que o governador é “parceiro da cidade”, assim como o presidente da Alesp, deputado estadual André do Prado. O ex-prefeito e pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, também irá colaborar com o desenvolvimento da cidade, de acordo com o prefeito. “Estamos tendo muita colaboração do Rodrigo e tenho certeza que, ano que vem, essa colaboração será ainda maior”, declarou.

Investimento

O governador disse que serão anunciados R$ 240 milhões para o saneamento básico. O anúncio será feito na inauguração da Maternidade de Mogi das Cruzes, neste sábado. Ele não deu detalhes sobre o destino do investimento.

A cidade de Suzano deve receber um investimento milionário na infraestrutura, de acordo com o prefeito. O anúncio também será feito na inauguração deste sábado.