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Jornal Diário de Suzano - 09/05/2026
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Suzano

Suzano se destaca com acompanhamento humanizado a gestantes e entrega de enxovais

Cidade registrou cerca de 38 mil consultas na Atenção Básica ao longo de 2025 e distribuiu aproximadamente 600 kits em um ano para as mães que deram à luz no HMS

11 maio 2026 - 11h00Por da Reportagem Local
Cidade registrou cerca de 38 mil consultas na Atenção Básica ao longo de 2025 e distribuiu aproximadamente 600 kits em um ano para as mães que deram à luz no HMSCidade registrou cerca de 38 mil consultas na Atenção Básica ao longo de 2025 e distribuiu aproximadamente 600 kits em um ano para as mães que deram à luz no HMS - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Suzano tem se destacado pelo acompanhamento humanizado que está sendo oferecido às gestantes do município e os cuidados no período pós-parto, tanto para as mamães quanto para seus bebês.A cidade registrou cerca de 38 mil consultas na Atenção Básica voltadas à saúde materno-infantil ao longo de 2025, e distribuiu aproximadamente 600 kits entre abril do ano passado e março deste ano para as mulheres que deram à luz no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS).

O trabalho que é desenvolvido na rede municipal começa até mesmo antes das mulheres engravidarem e oferece todo o apoio necessário nos meses de gestação, incluindo os atendimentos para aquelas que apresentam gravidez de alto risco e os cuidados devidos associados à saúde de cada uma.

Para proporcionar esse suporte, Suzano conta com a “Rede Alyne”, um programa de saúde materno-infantil que atua nos postos de atenção básica e garante o cuidado integral a gestantes e bebês, com ações de aconselhamento, planejamento reprodutivo (incluindo inserção de Implanon) e acompanhamento de gestações de alto risco, visando a redução da mortalidade materna.

Este programa já prevê um fluxo de ações por meio do qual a mulher que pretende engravidar procure um posto de saúde mais próximo a sua residência e converse com a enfermeira em acolhimento para informar o desejo de engravidar. Na unidade, a mulher recebe todas as orientações e prescrições de medicamentos e vitaminas necessárias para iniciar a futura gestação.

A atuação segue quando a mulher apresenta atraso menstrual ou suspeita de gestação e retorna à unidade para realizar o teste de urina e confirmar a gravidez. Com o resultado positivo, ela já é acolhida pelo enfermeiro da unidade para iniciar a abertura do pré-natal e todos os cuidados necessários, incluindo avaliação odontológica, visto que as alterações hormonais da gestação podem aumentar os riscos de gengivites e cáries, além de infecções bucais graves que podem acarretar parto prematuro e baixo peso ao nascer.

A partir deste momento, a mulher já começa a ser monitorada pela equipe de Saúde da prefeitura, que agenda as consultas de pré-natal (com médico ou com enfermeiro) e solicita exames de rotina como ultrassonografia e exame de sangue, já ficando agendada a coleta de testes rápidos de HIV, hepatite e sífilis. O acompanhamento da gestante visa, no mínimo, seis consultas de pré-natal na gestação, e, quando a mulher tem algum risco aumentado, é avaliada pelo médico, que poderá encaminhá-la para acompanhamento de gestação de alto risco.

Com o avançar da gravidez, o fluxo da “Rede Alyne” já prevê novas etapas voltadas ao atendimento às mulheres que podem dar à luz a qualquer momento. Neste caso, a gestante, ao chegar à unidade, é acolhida no pronto atendimento da mulher, onde é realizado o cadastro e abertura de ficha. Em seguida, ela é encaminhada para a triagem de enfermagem, momento em que ocorre a classificação de risco, conforme protocolo institucional.

Após a triagem, a paciente é direcionada para avaliação médica. Com base na análise clínica e obstétrica, são definidos os possíveis desfechos: alta médica, quando não há indicação de intervenção no momento; indicação de indução do trabalho de parto; encaminhamento para o setor de Pré-parto, Parto e Pós-parto (PPP), nos casos de trabalho de parto ativo; e internação na clínica ginecológica, quando identificado quadro patológico que necessite de tratamento e acompanhamento hospitalar. Todo o processo é conduzido visando a segurança materno-fetal e a adequada classificação de risco, garantindo assistência oportuna e qualificada.

Respeitando o tempo de cada uma, o acompanhamento segue até o momento do parto, onde são proporcionados os atendimentos necessários no trabalho de parto. Assim que as mães dão à luz no HMS, a prefeitura também segue com os cuidados até o momento em que elas vão deixar a unidade. Por meio de uma parceria entre Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS) e o Fundo Social de Solidariedade, são entregues itens essenciais para os primeiros cuidados do bebê, que incluem toalha de banho, fraldas descartáveis, pomada para assaduras, xampu, mantas, meias, luvas e roupas para recém-nascidos.

Neste contexto, são contempladas as mães que atendem aos critérios estabelecidos pela iniciativa, já que a mulher precisa ser moradora de Suzano, comprovar a realização de no mínimo sete consultas de pré-natal na rede pública e estar inscrita no Cadastro Único (CadÚnico).

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que o atendimento humanizado é uma marca do trabalho desenvolvido em Suzano. “Buscamos assegurar o acolhimento às mulheres em todos os momentos, garantindo as orientações no momento em que elas desejam engravidar, dando o suporte durante a gestação e cuidando delas ao longo do parto, assim como no momento em que elas vão para casa”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou a importância da entrega dos enxovais. “Vamos continuar com as entregas dos kits de maternidade. Este é um momento único na vida dessas mulheres, e poder contribuir para que ele seja mais acolhedor e seguro é algo que nos motiva a continuar com essa ação”, apontou ela.

Já o prefeito Pedro Ishi destacou que o cuidado com as gestantes e os recém-nascidos é uma prioridade da administração municipal. “Estamos fortalecendo cada vez mais a rede de acolhimento e cuidado às mães suzanenses, garantindo um atendimento humanizado desde o planejamento da gestação até o pós-parto. Nosso compromisso é oferecer suporte, segurança e dignidade para que esse momento tão especial seja vivido da melhor forma possível pelas famílias da nossa cidade”, afirmou.

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