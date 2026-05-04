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Jornal Diário de Suzano - 02/05/2026
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Cidades

Concessionária promove ações do Maio Amarelo nas cidades do Alto Tietê, litoral e Vale do Ribeira

Ações realizadas ao longo do mês estimulam a percepção e o respeito aos usuários mais vulneráveis no trânsito, como motociclistas, pedestres e ciclistas

04 maio 2026 - 14h14Por da Reportagem Local
Ações realizadas ao longo do mês estimulam a percepção e o respeito aos usuários mais vulneráveis no trânsito, como motociclistas, pedestres e ciclistasAções realizadas ao longo do mês estimulam a percepção e o respeito aos usuários mais vulneráveis no trânsito, como motociclistas, pedestres e ciclistas - (Foto: Divulgação)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) realiza, ao longo do mês de maio, uma série de iniciativas educativas voltadas aos usuários do trânsito em todas as cidades atendidas pelo corredor viário sob sua administração, nas regiões do Alto Tietê, litoral, Baixada Santista e Vale do Ribeira. A programação integra o movimento internacional Maio Amarelo, com foco na redução de sinistros e na promoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Neste ano, a campanha chega à sua 13ª edição com o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a importância da atenção, da empatia e do respeito entre todos — motoristas, pedestres, caminhoneiros, motociclistas e ciclistas.

Ao longo do mês, as ações seguem por diferentes cidades com abordagens em pontos estratégicos das rodovias e áreas urbanas. A campanha chega ao público por meio de orientações, conversas educativas e distribuição de materiais informativos, levando a mensagem para diferentes perfis de usuários ao longo de todo o mês.

“As ações nas rodovias e nas cidades reforçam que a segurança no trânsito é uma responsabilidade compartilhada e a importância de estarmos atentos. Nosso objetivo é incentivar e orientar comportamentos seguros para a preservação de vidas”, afirma o gerente de Operações da CNL, Kaio Nascimento.

O trabalho é desenvolvido em alinhamento com a Artesp e conta com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e dos órgãos municipais de trânsito e mobilidade urbana.

Além das ações do Maio Amarelo, a concessionária mantém, ao longo do ano, iniciativas voltadas à segurança viária, com atividades educativas e o uso de tecnologias, como simuladores de realidade virtual, que ajudam a demonstrar os riscos da condução imprudente.

Para ampliar o alcance da campanha, a CNL também divulgará conteúdos informativos em seus canais de comunicação, incentivando atitudes mais conscientes no trânsito. Há também iniciativas internas direcionadas aos colaboradores da concessionária, fortalecendo a cultura de segurança dentro e fora do ambiente de trabalho. 

Cronograma de atividades*

06/05

09h às 11h30: Condução Segura – Rodovia SP-098 (km 98+100 – Base PMRv de Bertioga)

Ação com motoristas

10/05

09h às 11h: Ação de Dia das Mães – Rodovia SP-055 (km 215+00 – SAU 03, em Bertioga)

Ação com motoristas

13/05

08h às 11h: Ação Educativa Óculos Virtuais – Mercado Shibata, em Mogi das Cruzes

Ação com clientes

14/05

14h às 16h: Ação Ciclistas – Rodovia SP-055 (km 212, em Bertioga)

Ação com ciclistas

18/05

09h às 11h: Colisão Frontal – Rodovia SP-098 (km 59+700, em Mogi das Cruzes)

Ação com motoristas

28/05

09h às 12h: Ação Serra Segura – Rodovia SP-098 (km 77, no SAU 02, em Biritiba Mirim)

Ação com caminhoneiros

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