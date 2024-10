Consultório na Rua garante mais de 2 mil acolhimentos entre janeiro e setembro

A equipe do Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde garantiu 2.081 atendimentos entre janeiro e setembro deste ano, promovendo nesse período o encaminhamento de 50% das pessoas abordadas para unidades de saúde da rede municipal, polos de referência da Assistência Social ou casas de acolhimento da cidade. Para garantir proteção aos munícipes nessa situação, foram desenvolvidas estratégias que garantiram cuidados e redução de danos por meio de testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e de pessoas com quadros sintomáticos de doenças, além de orientações, busca ativa, coletas para exames e implantação de métodos contraceptivos, principalmente o Implanon.

As abordagens nas diferentes localidades de Suzano, como nas praças, são feitas por um grupo de sete profissionais formado por uma coordenadora, uma psicóloga, uma assistente social, uma enfermeira, dois técnicos de Enfermagem e uma médica generalista. Todos garantem não só o atendimento nas ruas, mas fazem o acompanhamento de 65 pessoas, visando à manutenção contínua das ações que se fazem necessárias em cada caso.

A estrutura de suporte que fica à disposição da equipe do Consultório na Rua inclui os Centros de Referência da Assistência Social (Cras), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), o Ambulatório de Tisiologia, o Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Unidades de Saúde da Família (USFs).

Entre as casas de acolhimento que fazem parte dessa rede de apoio, podem ser citados o Centro Social Bom Samaritano, localizado na rua General José Galetti, 12, no bairro Jardim Nazareth; e a Casa de Passagem Madre Tereza, situada na avenida Armando Salles de Oliveira, 645, no Parque Suzano.

Paralelamente aos cuidados proporcionados pelos especialistas, são organizadas programações com as pessoas atendidas de forma a garantir mais qualidade de vida por meio de propostas educativas, de lazer e entretenimento. O serviço contempla um cronograma semanal de atividades que inclui ações no Banheiro Vicentino às quartas-feiras e festas para celebrar os aniversariantes do mês. Neste ano, houve um passeio no Zoológico Municipal de Guarulhos e uma visita ao Casarão da Memória Antônio Marques Figueira, no centro.

Em 22 de janeiro de 2024, o trabalho completou dez anos de atuação na cidade. A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) da Prefeitura de Suzano contabilizou, até a referida data, mais de 12 mil atendimentos realizados pela iniciativa somente entre os anos de 2016 e 2023, já que em 2014 e 2015 os dados não foram coletados. A partir de 2018, com a aquisição de uma van, a equipe começou a superar a marca de 2 mil atendimentos ao ano, especialmente em 2020 (2.356) e 2023 (2.254).

A responsável pelas ações do Consultório na Rua, Carolina Jacob da Costa Lima, da coordenação da Raps, afirmou que o principal objetivo é fazer com que o munícipe em situação de vulnerabilidade social e com vínculos familiares fragilizados resgate os valores do autocuidado, possibilitando sua reinserção na sociedade. “São verificados casos de transtorno mental, abuso de álcool e outras drogas, além dos demais diagnósticos. Por meio da relação de confiança entre os profissionais e os pacientes, as equipes dão o apoio necessário para que as pessoas possam gradativamente reconstituir seus laços com a família e buscar novas perspectivas de vida”, declarou ela.

Por sua vez, o secretário municipal Diego Ferreira destacou que a assistência promovida pela pasta vai muito além dos serviços implementados pelos postos da rede municipal. “É motivo de orgulho para Suzano acompanhar o lindo trabalho que é conduzido pela equipe do ‘Consultório na Rua’. Essa iniciativa permite que possamos ampliar nossa capacidade de atendimento, proporcionando serviços de saúde às pessoas em situação de rua. Nossas ações especiais também buscam contemplar o público assistido pela iniciativa”, ressaltou Ferreira.