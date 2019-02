Contribuinte de Suzano pode ter acesso ao IPTU pela Internet

A Prefeitura de Suzano já colocou à disposição em sua página na Internet um novo sistema on-line para obter a segunda via e o espelho do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A medida dá mais comodidade ao contribuinte para o pagamento do tributo e permite maior transparência, sem abrir mão do processo de envio dos mais de 120 mil carnês impressos, que começam a chegar aos proprietários de imóveis na segunda quinzena de fevereiro.

O novo sistema possibilita a emissão da segunda via do IPTU tanto para quitação integral com desconto de 5% quanto para pagamento em dez prestações. Para isso, bem como para obter o espelho do imposto, interessados necessitarão incluir o número de registro do imóvel, que consta da capa dos carnês de anos anteriores.

O vencimento da primeira parcela está programado para 15 de março.

Para ter acesso ao serviço, basta entrar no site www.suzano.sp.gov.br e clicar na aba "IPTU, Taxa de Licença e ISS Fixo", que encaminhará para o Portal do Cidadão com as opções disponíveis.

Segundo o secretário de Planejamento e Finanças de Suzano, Itamar Correa Viana, a criação do sistema on-line é positiva tanto para a administração municipal quanto para os contribuintes. "Este é mais um canal que permite que as pessoas possam se programar melhor para usufruir do desconto para o pagamento à vista, bem como um prazo maior para solicitar a revisão de sua alíquota", explicou.

Outras informações sobre a cobrança do IPTU em 2019 podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2010 ou pessoalmente no Centro Unificado de Serviços, o Centrus (avenida Paulo Portela, 210 - Centro). O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.