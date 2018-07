Corredor de ônibus da Estrada Portão do Honda é recuperado

As obras de manutenção viária seguem em Suzano. Depois da rua Vereador Romeu Graciano, na Vila Mazza, os serviços chegaram à região norte da cidade nesta semana, mais precisamente na Estrada Portão do Honda, importante corredor de ônibus e via de acesso que liga os bairros Jardim Revista, Jardim Gardênia Azul, Jardim Alterópolis, Recreio Sertãozinho e Jardim Margareth. A previsão é de que se estendam no local pelas próximas semanas.

Os trabalhos ocorrerão em toda a extensão da estrada Portão de Honda, que é de 2,2 quilômetros, em duas etapas. A primeira, que teve início nesta sexta-feira (13), envolve a fresagem do pavimento e a aplicação da massa asfáltica no trecho onde há guias e sarjetas. Essa fase deve ser concluída na semana que vem. Já a etapa seguinte consistirá nos mesmos serviços mais a implantação de guias e sarjetas nos pontos onde não existem.

Essas obras integram a primeira fase do plano de recapeamento que envolve 12 vias públicas da cidade. Além da rua Vereador Romeu Graciano e da estrada Portão de Honda, também receberão manutenção no pavimento as ruas Teresa Haguihara (Parque Residencial Casa Branca), Getúlio Moreira (Parque Residencial Casa Branca), Paulo Ernani (Jardim São José), Oswaldo Fillinger (Jardim Quaresmeira), Eunice Cerqueira Inocêncio (Jardim Quaresmeira), Adir Corrêa (Jardim Quaresmeira), São José (Jardim Dona Benta), Manoel Raimundo (Jardim Dona Benta) e Orlando Fava (Jardim Dona Benta), além do corredor de ônibus do Jardim Revista.

A recuperação asfáltica é executada pela empresa Via Nova Pavimentação e Construção Ltda., ao custo de R$ 4.003.502,96, valor liberado pelo governo estadual. O pacote com as 12 vias públicas da primeira fase foi lançado em 28 de junho, mesmo dia do início das obras de finalização da avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una.

"Este é o maior plano de manutenção asfáltica da história de Suzano. Estamos atuando na avenida Francisco Marengo, na Marginal do Una e agora começamos na estrada Portão do Honda. Nossa previsão é de que Parque Residencial Casa Branca seja o próximo bairro atendido", destacou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.