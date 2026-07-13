CPTM expande pagamento por Pix em todas ATMs das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Nesta segunda-feira (13), mais uma etapa da ampliação do pagamento por Pix nos ATMs (terminais de autoatendimento) das estações estará operacional. Após os resultados positivos registrados na fase inicial do projeto-piloto, a companhia expandiu a funcionalidade para todas as estações das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

A ampliação foi implementada após a avaliação da etapa anterior pela Abasp, responsável pela gestão do sistema. Com isso, os passageiros já poderão adquirir QR Codes via Pix nesta segunda-feira em qualquer ATM das estações dessas linhas, que agora se juntam à Linha 10-Turquesa. A iniciativa integra o processo de validação da tecnologia antes de sua futura implantação em toda a rede.

Pagamento por Pix na CPTM

O projeto-piloto teve início em 5 de junho, com dez estações distribuídas pelo sistema. Em seguida, foi estendido para todas as estações da Linha 10-Turquesa. Agora, com a inclusão das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, o pagamento via Pix passa a estar disponível em todas as estações da CPTM, garantindo aos passageiros uma alternativa prática, rápida e segura para a compra de bilhetes diretamente nos terminais.