Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 10 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Miguel Badra

Ruas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi terão direção alteradas nesta segunda-feira

Alterações transformam trechos das vias em mão única para ampliar a segurança viária, reduzir conflitos no trânsito e melhorar a fluidez na região

10 julho 2026 - 13h44Por De Suzano
Ruas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi terão direção alteradasRuas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi terão direção alteradas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, inicia nesta segunda-feira (13/07) a implantação de um novo sistema de circulação viária na Cidade Miguel Badra. A mudança estabelece mão única em trechos das ruas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi, com instalação de sinalização vertical de sentido obrigatório e sentido proibido. A medida foi definida a partir de estudos técnicos de engenharia de tráfego para proporcionar mais segurança e melhor organização do trânsito no bairro.

A rua Valdemiro Pereira Lima passará a operar em mão única no sentido centro-bairro, no trecho da esquina com a rua Renato Alpino Della Latta. Já a rua Maria Pereira Spaolonzi terá circulação em mão única no sentido bairro-centro, a partir do cruzamento com a avenida Miguel Badra. As novas regras serão indicadas por placas de sinalização instaladas nos acessos às vias, orientando motoristas e contribuindo para a adaptação ao novo sistema.

A alteração foi motivada pelas características físicas dos dois trechos, que possuem largura inferior à do restante das vias e dificultam a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos. A situação gerava desconforto aos condutores e aumentava o risco de acidentes, especialmente com veículos estacionados ao longo das ruas.

Com a implantação do sistema binário, a administração municipal busca organizar a circulação, reduzir os pontos de conflito entre veículos e oferecer mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. A medida também preserva o acesso aos imóveis e torna o deslocamento mais eficiente, sem comprometer a mobilidade dos moradores da região.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a intervenção é resultado de análises técnicas realizadas pela equipe da pasta. “Os estudos identificaram que esses trechos apresentavam limitações de espaço que comprometiam a circulação em dois sentidos. Com a implantação da mão única, conseguimos organizar melhor o fluxo de veículos e reduzir situações de risco para quem utiliza essas vias diariamente”, afirmou.

Galo também reforçou a importância da colaboração dos motoristas durante o período de adaptação. “Pedimos que todos respeitem a nova sinalização e redobrem a atenção nos primeiros dias de funcionamento. Essa mudança foi planejada para proporcionar um trânsito mais seguro, fluido e eficiente, beneficiando toda a comunidade da Cidade Miguel Badra”, completou.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Inscrições para o Passe Livre Estudantil do 2&ordm; semestre começam nesta segunda-feira
Direito

Inscrições para o Passe Livre Estudantil do 2º semestre começam nesta segunda-feira

Secretaria de Esportes entrega uniformes a mais de 2 mil alunos e fortalece atividades em Suzano
Balanço

Secretaria de Esportes entrega uniformes a mais de 2 mil alunos e fortalece atividades em Suzano

Feijão impacta no aumento de preço da cesta básica em Suzano
Cidades

Feijão impacta no aumento de preço da cesta básica em Suzano

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya
Cidades

Assistência Social inaugura serviço de convivência para crianças e adolescentes na Fazenda Aya

Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras
Cidades

Cultura abre inscrições para a 2ª edição do 'Festival de Talentos' de Palmeiras

Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra
Cidades

Patrulha Maria da Penha prende homem por tentativa de feminicídio no Miguel Badra