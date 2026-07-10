Ruas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi terão direção alteradas nesta segunda-feira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, inicia nesta segunda-feira (13/07) a implantação de um novo sistema de circulação viária na Cidade Miguel Badra. A mudança estabelece mão única em trechos das ruas Valdemiro Pereira Lima e Maria Pereira Spaolonzi, com instalação de sinalização vertical de sentido obrigatório e sentido proibido. A medida foi definida a partir de estudos técnicos de engenharia de tráfego para proporcionar mais segurança e melhor organização do trânsito no bairro.

A rua Valdemiro Pereira Lima passará a operar em mão única no sentido centro-bairro, no trecho da esquina com a rua Renato Alpino Della Latta. Já a rua Maria Pereira Spaolonzi terá circulação em mão única no sentido bairro-centro, a partir do cruzamento com a avenida Miguel Badra. As novas regras serão indicadas por placas de sinalização instaladas nos acessos às vias, orientando motoristas e contribuindo para a adaptação ao novo sistema.

A alteração foi motivada pelas características físicas dos dois trechos, que possuem largura inferior à do restante das vias e dificultam a passagem simultânea de veículos em sentidos opostos. A situação gerava desconforto aos condutores e aumentava o risco de acidentes, especialmente com veículos estacionados ao longo das ruas.

Com a implantação do sistema binário, a administração municipal busca organizar a circulação, reduzir os pontos de conflito entre veículos e oferecer mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. A medida também preserva o acesso aos imóveis e torna o deslocamento mais eficiente, sem comprometer a mobilidade dos moradores da região.

O secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, destacou que a intervenção é resultado de análises técnicas realizadas pela equipe da pasta. “Os estudos identificaram que esses trechos apresentavam limitações de espaço que comprometiam a circulação em dois sentidos. Com a implantação da mão única, conseguimos organizar melhor o fluxo de veículos e reduzir situações de risco para quem utiliza essas vias diariamente”, afirmou.

Galo também reforçou a importância da colaboração dos motoristas durante o período de adaptação. “Pedimos que todos respeitem a nova sinalização e redobrem a atenção nos primeiros dias de funcionamento. Essa mudança foi planejada para proporcionar um trânsito mais seguro, fluido e eficiente, beneficiando toda a comunidade da Cidade Miguel Badra”, completou.

