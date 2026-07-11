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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Cidades

Homens de 25 a 49 anos são maioria entre os 8,1 mil endividados de Suzano

Devedores são, em sua maioria, homens, com a média de idade que está na faixa etária de 25 a 49 anos

11 julho 2026 - 05h00Por Guillherme Cerqueira - da Reportagem Local
Os dados são da Associação Comercial Empresarial (ACE) de SuzanoOs dados são da Associação Comercial Empresarial (ACE) de Suzano - (Foto: Divulgação)

Os números da inadimplência nos comércios de Suzano apontam recuo de 1,92%, em junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.


Ao menos 8.124 registros de endividamentos foram registrados no mês passado deste ano. No mesmo período do ano passado foram 8.208 registros de endividamentos.


Os dados são da Associação Comercial Empresarial (ACE) de Suzano.


O perfil e valor médio dos endividamentos aponta que os devedores são, em sua maioria, homens, com a média de idade que está na faixa etária de 25 a 49 anos. 


O valor médio das dívidas está em torno de R$ 482. 


Ainda segundo a ACE, entre os semestres não houve diferenças significativas nas médias.


A associação comercial orienta os consumidores a terem cuidado nas compras, evitando comprar por impulso e priorizando as compras à vista. 


Também recomenda evitar o acúmulo de compras a prazo para que, quando chegarem os boletos de pagamento, seja possível quitá-los sem recorrer a empréstimos ou aos limites do cartão de crédito e do cheque especial, pois essas são modalidades de crédito com juros muito elevados.

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