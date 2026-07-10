Inscrições para o Passe Livre Estudantil do 2º semestre começam nesta segunda-feira

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abrirá na próxima segunda-feira (13/07) o período de inscrições para o Passe Livre Estudantil referente ao segundo semestre de 2026. O prazo para novos cadastros e recadastramentos segue até 30 de setembro e deverá beneficiar milhares de pessoas que utilizam o transporte público municipal para se deslocar até suas instituições de ensino.

O programa é desenvolvido pela administração municipal em parceria com a Radial Transporte e garante gratuidade no transporte público municipal aos estudantes que atendem aos critérios estabelecidos em lei. O benefício contempla alunos do ensino fundamental e médio da rede particular na condição de bolsistas, além de estudantes de cursos técnicos e do ensino superior.

Para participar, o estudante deve residir em Suzano, atender aos critérios socioeconômicos previstos na legislação e cumprir os demais requisitos estabelecidos pelo programa. Todo o processo será realizado de forma on-line, por meio do novo endereço on-line: sis.suzano.sp.gov.br/passelivre.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila, destacou que a iniciativa representa um importante instrumento de permanência dos estudantes nas instituições de ensino. “O Passe Livre garante mais oportunidades para quem depende do transporte público para estudar. Nosso objetivo é facilitar o acesso à educação e assegurar que cada vez mais estudantes tenham condições de frequentar regularmente suas aulas”, afirmou.

Após preencher o cadastro no sistema, o estudante deverá acompanhar a análise da documentação diretamente pelo portal. Todas as orientações, requisitos e cronograma do programa estão disponíveis na plataforma, que também reúne informações para novos beneficiários e para quem precisa realizar o recadastramento.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que o programa reafirma o compromisso da administração municipal com a educação e a inclusão social. “O Passe Livre é uma política pública consolidada em Suzano, que garante mais dignidade e amplia o acesso à educação para quem mais precisa. Seguimos investindo em iniciativas que contribuam para a permanência dos estudantes nas salas de aula e reduzam as barreiras ao ensino”, declarou.

Os interessados que precisarem de orientações podem procurar a Secretaria Municipal de Educação ou entrar em contato pelo telefone (11) 4744-6084 ou pelo e-mail passe.livre@educ.suzano.sp.gov.br.