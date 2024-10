Cultura abre inscrições para projetos audiovisuais

A Secretaria de Cultura de Suzano está com inscrições abertas para credenciamento e seleção de projetos audiovisuais, conforme o Chamamento Público nº 09/SMC/2024. A iniciativa tem como objetivo apoiar produções audiovisuais nas categorias de podcasts, pocket shows, videoclipes e projetos audiovisuais, que serão realizados no Polo de Música e Audiovisual Paulo José. Os projetos selecionados poderão utilizar as instalações e parte dos equipamentos do Polo, fortalecendo a cena cultural da cidade e garantindo a produção de conteúdos inéditos. Além disso, uma cópia de cada obra finalizada será incorporada ao acervo da Secretaria Municipal de Cultura e do Polo Audiovisual.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 5 de dezembro (terça-feira) por meio do link bit.ly/chamamentopúblicoparaexecuçãodeprojetosaudiovisuais. Os proponentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, devem ser residentes ou ter sede em Suzano, e poderão enviar até dois projetos, embora apenas um possa ser contemplado.

O edital oferece 32 vagas para diferentes segmentos de produção. Na categoria de podcasts, serão selecionados dez projetos, que terão até dez horas de estúdio disponíveis, com a possibilidade de gravação em vídeo ou áudio, e a opção de edição realizada pelo próprio Polo, caso solicitado. Para pocket shows, também serão escolhidos dez projetos, nos quais apresentações musicais ao vivo, com até quatro músicas, poderão ser gravadas em quatro horas de estúdio. Já para a produção de videoclipes, seis projetos serão selecionados, com seis horas de estúdio à disposição e gravação com três câmeras e um cenário ajustável. Na categoria de projetos audiovisuais, serão contempladas seis produções de curta, média ou longa-metragem, além de vídeos experimentais ou de vídeo dança, que contarão com até 16 horas de estúdio para gravação.

Todos os projetos inscritos deverão garantir que pelo menos 50% dos artistas envolvidos sejam residentes de Suzano, além de promover a inclusão de grupos vulneráveis, como pessoas com deficiência e LGBTQIAPN+. As produções deverão seguir rigorosas diretrizes de acessibilidade, incluindo a criação de ambientes e materiais acessíveis, como tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e rotas adaptadas para pessoas com deficiência.

O secretário José Luiz Spitti destacou a relevância do edital para o desenvolvimento da produção cultural local, afirmando que o Polo Audiovisual será uma plataforma inovadora para os artistas da cidade, permitindo novas criações e valorizando a cultura suzanense. “Por meio deste edital, vamos proporcionar um espaço de apoio técnico e criativo, fomentando o surgimento de novos talentos e fortalecendo o cenário artístico local.", afirmou o chefe da pasta.

Para mais detalhes e o edital completo, os interessados podem acessar suzano.sp.gov.br/transparencia/editais-licitacoes.