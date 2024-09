Cultura divulga programação de filmes

A Secretaria de Cultura de Suzano divulgou a programação de setembro do Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro) com oito filmes divididos entre as mostras “Classiquinhos” e “Brasil em Cena – Sessão Pontos MIS”. As exibições ocorrem sempre às quartas-feiras, com sessões às 14h30 destinadas a crianças e famílias, apresentando filmes com classificação livre de 14 anos, enquanto as sessões das 19 horas destacam produções nacionais, incluindo lançamentos recentes e clássicos com classificação de até 18 anos.

A programação começa nesta quarta-feira (04/09), às 14h30. Haverá a exibição de “Meu Primeiro Amor” (1991), um filme que marcou a geração dos anos 1990 e é indicado para toda a família com classificação livre. À noite, às 19 horas, a mostra “Brasil em Cena – Sessão Pontos MIS” apresenta “Tudo o que Você Podia Ser” (2024), um drama nacional que explora temas de crescimento pessoal e conflitos familiares. A classificação indicativa é de 16 anos. Na semana seguinte, no dia 11, a programação continua com a exibição de “Os Batutinhas” às 14h30, outro clássico infantil com classificação livre, que promete entreter e divertir o público. Às 19 horas, será exibido “Nada Será Como Antes” (2024), um filme brasileiro que mistura ficção e realidade para contar a história do processo criativo de artistas da música popular brasileira, com classificação indicativa de 10 anos.

No dia 18, às 14h30, o público poderá conferir “Os Goonies” (1985), uma aventura infanto-juvenil que se tornou um marco para os jovens da década de 1980, com classificação livre. Na sessão noturna, às 19 horas, o filme “Sem Coração” (2024) será exibido, trazendo uma narrativa impactante sobre as dificuldades da adolescência e as descobertas pessoais, com classificação indicativa de 16 anos.

Fechando a programação de setembro, no dia 25, às 14h30, o filme “Matilda” (1996), uma adaptação do famoso livro de Roald Dahl, será exibido. Com classificação livre, essa comédia mágica promete encantar crianças e adultos com a história de uma menina extraordinária. A última sessão do mês acontece às 19 horas e trará “A Hora da Estrela” (1985), um clássico do cinema nacional dirigido por Suzana Amaral, que conta a história de Macabéa, uma nordestina vivendo no Rio de Janeiro. A classificação indicativa é de 12 anos.