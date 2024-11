Cultura promove eventos para marcar o encerramento das oficinas do Profart

A Secretaria de Cultura de Suzano vai promover apresentações e exposições de encerramento das oficinas culturais da cidade por meio do Programa de Formação Artística (Profart). Durante os meses de novembro e dezembro, as atividades serão gratuitas e abertas ao público, trazendo ao palco todo o aprendizado e as habilidades desenvolvidas por mais de 3 mil alunos ao longo do ano. As apresentações, que incluem música, dança, teatro, artesanato e artes plásticas, seguem até 8 de dezembro (domingo).

Os alunos do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi realizarão uma exposição de desenhos, graffiti, artesanato e pintura nesta segunda-feira (18/11), às 19 horas. A mostra ocorrerá no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271 - Centro) e ficará aberta para visitação até sexta-feira (22/11), das 8h30 às 16h30, exceto no feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro (quarta-feira).

Na semana seguinte, será a vez da exibição da oficina de fotografia, com abertura marcada para o dia 21 (quinta-feira), às 19 horas, no saguão do Centro Cultural Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). A mostra permanecerá disponível para visitação até 28 de novembro (quinta-feira), das 8h30 às 16h30. Ainda no mesmo local, nos dias 5 e 6 de dezembro (quinta e sexta-feira), haverá apresentações de teatro para o público adulto, às 19 horas.

No último domingo do mês (24/11), às 14 horas, será apresentado um espetáculo infantojuvenil no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 - Centro). Mais tarde, às 19 horas, será a vez da apresentação do teatro adulto, no mesmo local. Em 30 de novembro (sábado), terá o encerramento das oficinas de balé, violão, street dance, canto e coral, às 14 horas, no Complexo Educacional Mirambava (rua Campos Sales, 884 - Centro).

Os alunos do Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz se apresentarão nas instalações do próprio centro, localizado na rua Murilo de Matos Farias, 355, no bairro Cidade Boa Vista. A exposição de desenhos estará disponível por uma semana, de 25 a 29 de novembro, das 8h30 às 16h30. No dia 1º de dezembro (domingo), das 14 às 17 horas, estará disponível o encerramento das oficinas de balé, teatro, violão e street dance.

As apresentações dos alunos do Centro Cultural de Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva também ocorrerão nas dependências do lugar, situado na rua Manoel Ramos, 14, no Parque Palmeiras. A exposição de desenhos, artesanato e pintura em tela acontecerá em 7 de dezembro (sábado), das 14 às 17 horas. As oficinas de balé e violão serão apresentadas às 14 horas, e, por fim, a oficina de teatro será às 15h30.

Os estudantes do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Souza Candido irão se apresentar na unidade, localizada na rua Teruo Nishikawa, 512, no Jardim Gardênia Azul. O encerramento das oficinas de teatro será em 8 de dezembro (domingo), às 11 horas. Mais tarde, às 14 horas, será a vez do encerramento das oficinas de circo, iniciação artística e street dance.

As atividades dos alunos do Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato terão exposição de desenhos, artesanato e pinturas em tela e será realizada de segunda-feira a sexta-feira (18 e 22/11) das 8h30 às 16h30. No domingo (24/11), às 14 horas, será a vez do espetáculo final das oficinas de balé, violão, street dance, circo. Às 17 horas, acontecerá a apresentação das turmas de iniciação artística e teatro. O centro cultural está situado na rua Domingos Victorino, 68, no Jardim Cacique.

Por fim, as atividades dos alunos do Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata vão promover uma exposição de desenhos com início na próxima segunda-feira (18/11) e seguirá até sábado (23/11), das 8h30 às 16h30. Ainda no sábado, ocorrerá a apresentação das oficinas de teatro, às 14 horas. Mais tarde, às 15h30, será a vez das oficinas de street dance, violão e circo. O centro cultural está localizado na rua Getúlio Moreira de Souza, 30, no Jardim Casa Branca

Para o secretário José Luiz Spitti, o Programa de Formação Artística representa uma iniciativa de extrema importância para o desenvolvimento dos alunos, proporcionando tanto crescimento pessoal quanto a descoberta de novos interesses. “O programa não só oferece a chance de explorar atividades artísticas variadas, como também de entender as próprias habilidades e preferências em áreas como dança, teatro, música e artes visuais. São oportunidades únicas para que os alunos se conheçam e se identifiquem com aquilo que realmente os motiva. Quando isso acontece, eles podem buscar se aperfeiçoar e, quem sabe, trilhar uma carreira na área escolhida”, afirmou.