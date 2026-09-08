Curso de 'Criação de Jogos Digitais' pelo programa 'Caminho da Capacitação' tem início em Suzano

Suzano deu início nesta terça-feira (08/09) a mais uma oportunidade de qualificação profissional por meio do programa estadual “Caminho da Capacitação”. A carreta de formação está instalada em frente ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, na rua Baruel, 501, no Centro, onde serão realizadas, até o dia 18 de setembro, as aulas do curso “Criação de Jogos Digitais e Aplicativos – Iniciante”.

A iniciativa é viabilizada por meio de uma parceria entre o governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo e da administração municipal. Ao todo, 45 pessoas foram contempladas com a formação, divididas em três turmas de 15. As aulas são realizadas em três períodos: das 8 às 12 horas, das 13 às 17 horas e das 18 às 22 horas.

Destinada a moradores de Suzano com mais de 14 anos, a capacitação tem 40 horas de conteúdo e foi estruturada para apresentar aos participantes conceitos fundamentais de lógica de programação e algoritmos aplicados ao desenvolvimento de sistemas, jogos digitais e aplicativos. Ainda dá tempo de se inscrever por meio do link cursofussp.sp.gov.br.

Durante as aulas, os alunos terão contato com estruturas importantes para a programação, como decisões, repetições, vetores e programação em blocos, além de conhecimentos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A proposta é oferecer uma formação introdutória que permita aos participantes compreender os princípios da área e ampliar suas possibilidades de inserção em um mercado cada vez mais conectado às novas tecnologias.

A nova capacitação dá continuidade a uma série de cursos promovidos pela carreta estadual em Suzano ao longo de 2026. Em agosto, 42 pessoas participaram das formações “Manutenção Preventiva em Condicionador de Ar Compacto e Split” e “Processo de Instalação de Condicionadores de Ar Tipo Split”. Já em janeiro, outros 90 alunos foram beneficiados com cursos nas áreas de “Panificação” e “Açougue”.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, primeira-dama Déborah Ishi, a chegada de mais uma formação mostra que a gestão está comprometida com o acesso da população a oportunidades de aprendizado e preparação profissional. “O ‘Caminho da Capacitação’ se integra aos nossos esforços para garantir mais qualificação aos munícipes e prepará-los para o mercado de trabalho. Os cursos são alinhados às demandas da população e às áreas que apresentam novas oportunidades profissionais, permitindo que mais pessoas tenham acesso a conhecimentos que podem fazer a diferença em suas trajetórias”, destacou.