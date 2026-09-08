Juiz, autor do projeto 'Acolher com o Coração', termina seu ciclo em Suzano

Autor do programa "Acolher com o Coração" encerra seu ciclo no município de Suzano. Heitor Moreira de Oliveira, juiz de direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Suzano, lançou com apoio da Prefeitura o programa ao final do mês de maio.

Após um ano e meio à frente da Comarca de Suzano, Heitor iniciará sua nova missão em São Paulo, onde trabalhará na Vara de Crimes da Infância e Juventude.

"Sensação de dever cumprido", explicou aliviado, ao comentar sobre sua partida.

O programa "Acolher com o Coração", segundo o Heitor, reacendeu um projeto que já existia no município.

"O programa de apadrinhamento já é previsto no estatuto da criança e do adolescente e é um programa nacional. Todas as comarcas podem realizar esse projeto", complementou, durante entrevista ao Podcast do Gil Fuentes, colunista do DS.

Rio Grande da Serra foi a primeira comarca a contar com o programa a partir do Heitor Moreira. "Lá eu tive um problema que não tive em Suzano. A divulgação. Aqui conseguimos compartilhar o projeto, que ele, por sua vez, não vai para frente sem a adesão da população", enfatizou.

"Quem quiser apadrinhar uma criança não precisa ter contato direto com a criança, existem diversos modelos de apadrinhamento existentes, e o apadrinhamento não substitui o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), destacou.