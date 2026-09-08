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Jornal Diário de Suzano - 08/09/2026
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Cidades

Hospital Regional do Alto Tietê atende 72 pacientes desde maio

Tratamento deve ser feito em pacientes que são diagnosticados com insuficiência renal

08 setembro 2026 - 07h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Hospital Regional do Alto Tietê atende 72 pacientes desde maioHospital Regional do Alto Tietê atende 72 pacientes desde maio - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Desde maio deste ano, o Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) "Estevam Galvão de Oliveira" conta com serviços de hemodiálise. A unidade dispõe de 40 cadeiras e iniciou a operação com 300 sessões mensais, utilizando 12 cadeiras e atendendo 72 pacientes. A hemodiálise é um tratamento que limpa e filtra o sangue.

Capaz de realizar uma parte das funções dos rins, a hemodiálise retira as substâncias tóxicas, água e sais minerais pelo auxílio de uma máquina, que deveriam sair pela urina.

O tratamento deve ser feito em pacientes que são diagnosticados com insuficiência renal.
Ainda segundo a Secretaria do Estado da Saúde, desde janeiro a julho deste ano, o HRAT realizou 687 internações, sendo 105 pacientes de longa permanência e 582 na clínica médica.

Ainda segundo a secretaria, no atendimento ambulatorial, no mesmo período, foram realizadas 1.387 consultas ortopédicas e de cirurgia geral.

O equipamento fica localizado na rua Prudente de Morais, 2200, na Vila Nova Amorim, em Suzano. E para serem atendidos, os pacientes deverão ser encaminhados via SIRESP (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo) para vagas de internação e atendimento ambulatorial. 

Estado amplia serviço na região

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) ampliou em 71 vagas a oferta de hemodiálise pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mogi das Cruzes. Com a expansão, a capacidade da unidade conveniada passa de 286 para 357 pacientes em tratamento contínuo, com a oferta de mais 792 sessões por mês.

Ao todo, a rede de hemodiálise do Alto Tietê realiza mais de 9 mil sessões mensais. Os atendimentos são oferecidos pelo Hospital Geral de Itaquaquecetuba, pelo Hospital Regional do Alto Tietê e por duas clínicas conveniadas ao SUS.

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