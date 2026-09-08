Expressão 'farmar aura' vira tendência entre jovens em Suzano

A expressão “farmar aura” se tornou popular entre crianças e adolescentes nas redes sociais e virou tendência em Suzano. O termo virou uma brincadeira inspirada em um meme da internet. Do universo dos games, o verbo “farmar” significa conquistar ou acumular recursos. Já “aura” simboliza uma manifestação de carisma, influência, confiança e presença. Nas plataformas digitais, a expressão ganhou um novo significado, representando atitudes que fazem ganhar respeito.

Para o influenciador Vitinho, que organizou o campeonato de “farmar aura” no Parque Municipal Max Feffer, o termo remete à autenticidade. "Na minha visão, farmar aura é ser você mesmo, ter essa coragem de ser quem você é", afirmou.

O evento reuniu mais de 500 jovens nas duas edições que foram realizadas. Natural de Suzano, o influenciador disse que a iniciativa surgiu como uma forma de promover a união entre os jovens e incentivar a criatividade.

Proposta é resgatar brincadeiras e proporcionar um ambiente de convivência

Segundo Vitinho, a proposta foi resgatar brincadeiras presenciais e proporcionar um ambiente de convivência em uma geração cada vez mais conectada às redes sociais. "Cresci e nasci aqui em Suzano. Amo essa cidade e sou grato por tudo o que ela me proporcionou na infância e na adolescência. Fico feliz em poder contribuir e mostrar para quem me acompanha de onde eu saí e que é possível sonhar", declarou.

Toda a organização foi feita de forma independente, sem patrocínio prévio. O prêmio de R$ 300 em dinheiro saiu do próprio bolso do influenciador e de contribuições espontâneas de pessoas que acompanharam o campeonato no local. A repercussão do evento, entretanto, também gerou críticas nas redes sociais. Algumas pessoas classificaram a competição como um reflexo negativo da atual geração.

Vitinho afirmou que o meme foi retirado de contexto e defendeu que a brincadeira trouxe impactos positivos para os participantes. "O problema não está no meme, nem na geração. Está na forma como as pessoas escolhem olhar para ela. Quem conhece o contexto sabe que foi uma brincadeira inspirada em um meme da internet", disse.