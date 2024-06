Curso de Direito do Unipiaget tem maior índice de aprovação do Alto Tietê no exame da OAB

A OAB-Brasil divulgou o resultado do último Exame da Ordem referente ao 2º semestre de 2023. O curso de Direito do Unipiaget ficou em primeiro lugar comparado às outras instituições de ensino superior do Alto Tietê, em relação ao percentual de aprovados.

O curso de Direito do Unipiaget teve um índice de aprovação geral de 23,08%, seguidos por Unisuz 7,52%, UMC 7,37% e Braz Cubas 7.03%. “Este é o maior índice de aprovação no Alto Tietê. Nossos alunos demostram com esse resultado o quanto as aulas 100% presenciais ministradas por um corpo docente diferenciado faz a diferença na hora de colocar em prática os conteúdos aprendidos durante o curso, não apenas no Direito, mas em todos os 19 cursos do Unipiaget. Parabéns ao DIREITO UNIPIAGET!”, reforça o reitor Marcus Rodrigues.

A coordenadora do curso de Direito, Dra. Patricia Braga, parabenizou a todos do Unipiaget por mais um importante feito. “Somos líderes no Alto Tietê no índice de aprovação de alunos de Direito na prova da OAB/SP. Essa conquista não apenas reflete a dedicação e o comprometimento dos alunos, mas também a excelência dos professores e o compromisso da instituição em oferecer o melhor conteúdo educacional.

A conjugação de esforços entre alunos, professores e uma instituição de ensino comprometida é fundamental para alcançar resultados tão expressivos. As aulas presenciais que combinam teoria e prática diariamente são um exemplo claro de como a educação pode ser transformadora. Esse ambiente de aprendizado dinâmico e engajador certamente contribui não apenas para o sucesso nas provas, mas também para a formação de profissionais preparados e conscientes da importância da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. É nesse caminho que seguiremos nos aprimorando”, finaliza.

No índice Nacional, dentre os 2104 cursos de Direito existentes no Brasil, o Unipiaget ficou em 291, melhor colocado que todos os outros da região. Em relação ao Estado de São Paulo, o centro universitário está na 26º colocação dos 426 cursos existentes.

Pior desempenho na classificação geral

A Faculdade de Direito Unisuz, agora UNISUZANO, ficou na última posição quando avaliada a classificação geral, atrás do Unipiaget, da UMC e da Braz Cubas. Ao todo dos 144 inscritos na 1ª fase, 133 realizaram a prova e apenas 10 (7,52%) foram aprovados na 2ª fase. Já no percentual geral incluindo alunos inscritos no reaproveitamento, ou seja, reprovados anteriormente na 2ª fase, dos 188 presentes apenas 19 (10,11%) foram aprovados, conforme mostrado na tabela abaixo:

Classificação dos cursos de Direito do Alto Tietê, segundo aprovação no Exame de Ordem no 2º semestre de 2023

O que é o Exame da Ordem?

O Exame da Ordem dos Advogados do Brasil é uma avaliação a que se submetem, por força de lei, os bacharéis em Direito no Brasil, em que demonstram que possuem capacitação, conhecimentos e práticas necessários ao exercício da advocacia.

Criado inicialmente pela Lei 4215, de 1963, teve sua regulamentação somente pela Lei 8906, de 4 de julho de 1994 - que institui o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que atribui à OAB a competência para, através de provimento, regulamentar os dispositivos do referido Exame de Ordem.