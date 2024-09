Debate com candidatos a prefeito de Suzano é marcado por troca de 'farpas' entre Zambotto e Pedro

O debate entre os candidatos a prefeito de Suzano foi marcado, principalmente, por troca de "farpas" entre Caian Zambotto (PSOL) e Pedro Ishi (PL). Participaram também Walmir Pinto (PV) e Gerice Lione (Podemos). Os quatro também debateram temas como cultura, saúde, saneamento básico, educação e segurança.

O encontro entre os candidatos aconteceu neste sábado (28), na sede da TV Diário, em Mogi das Cruzes. O DS acompanhou no local e trouxe entrevistas ao vivo com os postulantes ao Executivo.

O primeiro bloco começou com discussão entre Caian Zambotto e Pedro Ishi. O candidato do PSOL provocou Ishi sobre "se ele seria um bom prefeito, se nem da (Secretaria de) Saúde ele deu conta".

"Foi o pior secretário de Saúde de Suzano. Como vai dar conta de cuidar da cidade se não deu nem de uma pasta?", questinou Caian.

Ishi respondeu criticando a vice do candidato psolista, Célia Bortoletto, que foi secretária da Saúde de Suzano na gestão de Marcelo Candido.

"A sua vice, que durante oito anos não entregou nada. Você que compara com 2017 vê o quanto cresceu a cidade. Nós temos um plano audacioso para a Saúde, como novas UBSs e UPA", respondeu.

Ainda em tom elevado, Caian respondeu na réplica, que a Santa Casa ía a leilão e "foi entregue, infelizmente, para iniciativa privada". E Ishi respondeu novamente citando a vice de Caian, que teria deixado dívida de R$ 300 milhões na unidade de saúde.

Segundo bloco

O segundo bloco, que teve perguntas direcionadas a assuntos sorteados na hora, também teve embates. Zambotto foi o primeiro a perguntar e o tema sorteado foi Meio Ambiente. Ele escolheu Pedro Ishi para perguntar e questionou sobre um aterro no Miguel Badra, que segundo ele, é ilegal.

"O que vocês podem fazer quanto ao aterro criminoso que está acontecendo no Miguel Badra, às margens do Rio Tietê", afirmou.

Ishi respondeu que o espaço é particular e que foi aprovado pela Cetesb.

"A área é particular, mas como talvez você não saiba, foi ainda aprovada pela Cetesb. Mas sobre meio ambiente, ainda nessa gestão criamos o GPA e outros grupos para proteção ambiental", respondeu.

Lazer e cultura também foram temas nesse bloco. Walmir perguntou para Gerice sobre propostas para essa área. A candidata do Podemos afirmou que quer ampliar espaços para a região norte e sul de Suzano. Já Walmir disse que vai implantar tarifa zero aos finais de semana e "destacar os cartões postais da cidade".

Terceiro bloco

O terceiro bloco voltou a ter troca de farpas entre Walmir e Zambotto. O candidato do PV foi questionado sobre Cultura na cidade e sobre o teatro Contadores de Mentira, que, segundo afirmou, foi fechado "por conta do secretário de Cultura de Suzano".

Walmir provocou dizendo que Caian não é da cidade e nem sabia onde ficava a sede do teatro.

"Eu duvido que você saiba onde era a sede do Contadores de Mentira, que só contam mentiras. Só apresentam a mesma peça há dez anos".

Zambotto respondeu que lamenta Walmir estar "seguindo por esse caminho" e questiona: "Quero saber o que prometeram para você para agir assim. Você conheceu meu pai, fez campanha com ele. Você me conhece e sabe da minha história".

Quarto bloco

O quarto bloco ficou mais calmo e centrado principalmente entre Walmir Pinto e Pedro Ishi, que fizeram perguntas entre si. O candidato do PV perguntou a Pedro sobre parcerias com o governo federal, uma vez que ele é do PL e o governo do PT.

"Nós temos outras fontes de verba para a cidade, como o nosso deputado federal Marcio Alvino, o nosso deputado estadual e presidente da Alesp, André do Prado, e vamos sim dialogar com o governo federal para trazer investimentos para Suzano".

Zambotto também voltou a questionar Pedro Ishi sobre o aterro do Miguel Badra.

Considerações finais

No fim, cada candidato teve 2 minutos para fazer suas considerações finais. Todos citaram seus pontos principais no plano de governo e aproveitaram para criticar a atual gestão, enquanto Pedro Ishi, sucessor de Ashiuchi, ressaltou as obras entregues e prometeu seguir com o atual projeto de cidade.