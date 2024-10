Defesa Civil capacita 15ª turma para prevenção e atuação em situações de emergência

A Defesa Civil de Suzano formou nesta quarta-feira (30/10) a 15ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), certificando 12 colaboradores que atuam no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul. A capacitação teve como objetivo instruir os funcionários sobre como prevenir e atuar em situações adversas a fim de garantir a integridade dos moradores.

O curso teve início em 18 de setembro e contou com quatro encontros, com duração de três horas cada, para os funcionários do CEU. Participaram da capacitação assistentes sociais, educadores, entre outros, que integram o equipamento. Durante o período, os colaboradores receberam diversas orientações sobre como lidar com seis temas: “Alagamentos, Enchentes e Inundações”, “Fogo em Mato”, “Impactos Ambientais”, “Primeiros-Socorros”; “Animais Peçonhentos”; e “Anomalias da Construção Civil”.

Além da Defesa Civil, a capacitação também foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Controle de Zoonoses e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A coordenadora dos Nupdecs, Viviane Raquel, destacou que a iniciativa, mais uma vez, permitiu que os munícipes se capacitassem para situações de emergência. “É muito importante que eles tenham esses conhecimentos, pois estarão preparados para agir em alguns casos em que as decisões tomadas serão determinantes para salvar vidas”, pontuou ela.

Por sua vez, o diretor da Defesa Civil, Antonio Wenzler, lembrou que a nova turma poderá multiplicar os conhecimentos adquiridos. “Eles vão passar essas informações para frente e isso ajudará a manter nossa população mais segura como um todo. Quando houver uma situação de emergência, muitas pessoas estarão preparadas para agir da maneira correta. Esse é o objetivo dos Nupdecs”, ressaltou.