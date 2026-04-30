Suzano encerra mês de aniversário com registro de desejos para o centenário em cápsula do tempo

A Prefeitura de Suzano encerrou a programação do mês de aniversário da cidade, nesta quinta-feira (30/04), com uma cerimônia especial que celebrou a instalação de uma cápsula do tempo no Parque Municipal Max Feffer, onde foram registrados os desejos da população para os próximos 23 anos, vislumbrando o centenário da cidade em 2049.

A estrutura recebeu cartas do prefeito Pedro Ishi, de secretários municipais, de entidades socioassistenciais, da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo e da Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (Aceas Nikkey), além de demais representações da sociedade civil, que manifestaram os desejos para a Suzano do futuro e o cenário que se pretende encontrar nas próximas duas décadas.

O objetivo desta proposta é traçar um paralelo entre a cidade no momento em que completar seus cem anos, quando a cápsula será aberta, e o momento atual, para avaliar como se desenvolveram os projetos que estão em andamento atualmente e como as estruturas que estão sendo planejadas impactaram na mudança da realidade da população.

Conforme dito pelo prefeito nesta ocasião, “a população estará sentindo a transformação proporcionada pela chegada da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo, das alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), do Hospital Federal, do serviço de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), entre outras estruturas que estão por vir”.

O chefe do Executivo ainda deixou nas entrelinhas uma parte do conteúdo da carta escrita por ele, compartilhando com todos que dedicou um trecho especial para o evento que teve neste mesmo dia, no Cineteatro Wilma Bentivegna, que foi dedicado ao planejamento da cidade, reunindo técnicos da área para dialogar sobre a qualificação dos bairros e a proposta de entender a realidade de cada local para melhorar a qualidade de vida de toda a população.

Ele enalteceu a iniciativa de instalar a cápsula por parte da Secretaria Municipal de Governo, que mobilizou toda sua equipe para garantir a contribuição de uma grande quantidade de pessoas, de forma que a proposta contemplasse uma visão ampla sobre a cidade e garantisse um material de pesquisa robusto para o momento em que a estrutura for aberta.

O titular da pasta, Alex Santos, destacou que a ideia foi abraçada por todos os secretários em menos de dez minutos e que Suzano terá uma referência importante sobre a evolução do município ao longo do tempo. “Daqui a 23 anos estaremos entendendo como ações atuais em prol da cidade se tornarão grandes conquistas para a população A cápsula que foi viabilizada com apoio de todos os colaboradores da Secretaria de Governo ajudará a preservar a história de Suzano e a valorizar todos que participaram da transformação que está em curso”, ressaltou o secretário.

O prefeito completou dizendo que a cidade precisa se orgulhar do que está sendo feito neste momento. “O que estamos vivendo faz refletir sobre pensamentos que se eternizaram ao longo do tempo. Um deles diz que, ‘se você quiser saber sobre seu passado, olhe para o que você é hoje’, e ‘ se quiser saber sobre seu futuro, veja o que está fazendo neste momento’”, finalizou Pedro Ishi.

Por parte da administração municipal, estiveram presentes no evento os secretários municipais Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego); Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação); Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho; José Luiz Spitti (Cultura); Renata Priscila Magalhães (Educação); Francisco Balbino (Segurança Cidadã); Itamar Viana (Finanças); e Afrânio Evaristo da Silva (Chefia de Gabinete).

Também marcaram presença o presidente da Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Reinaldo Katsumata; o ex-vereador Antônio Carlos Garcia; e o ex-secretário e administrador da página “Suzano Antigo”, Ariovaldo Pereira Nunes, que cedeu fotos para a cápsula. A cerimônia contou com uma apresentação da Orquestra Suzanense, sob a regência do maestro Johnny Martins.