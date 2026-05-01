Cartório Eleitoral amplia atendimento na reta final para regularização

A uma semana do fim do prazo para regularização do título eleitoral para eleições de 2026, as duas unidades eleitorais de Suzano, localizadas na esquina da Av. Paulo Portela com a Rua Félix Romanós nº 14 e 16, intensificaram o atendimento e ampliaram os horários para atender à demanda crescente. O prazo final é 6 de maio, e o atendimento ocorre em horários estendidos, incluindo plantão no fim de semana e feriado.

De acordo com a chefe da 415ª Zona Eleitoral de Suzano, Izânia Alves, o movimento aumentou nos últimos dias, especialmente por eleitores que buscam o primeiro título ou a regularização da situação eleitoral. "Aumentou a demanda nos últimos dias e está tendo bastante procura pelo primeiro título e alistamento", afirmou.

Para atender quem não consegue comparecer durante a semana, o cartório adotou um esquema especial de funcionamento. "Nós vamos fazer o plantão para que as pessoas que trabalham durante a semana sejam atendidas no sábado, domingo e feriado", explicou Izânia. O atendimento ocorre das 9h às 15h entre os dias 1º e 3 de maio, e das 9h às 17h nos dias 4, 5 e 6.

Apesar da alta procura, a chefe do cartório destaca que o fluxo está sob controle. "Não está muito longa a fila. A gente está conseguindo dar uma boa vazão. Tem os picos na hora que abre, mas rapidamente zera e a gente está encerrando no horário normal", disse. Izânia reforça que o prazo não será prorrogado. "6 de maio é o prazo final.

A regra determina o fechamento 150 dias antes da eleição", destacou. Ela também orienta os eleitores a consultarem a situação eleitoral pela internet antes de ir ao cartório. "Se estiver regular, nem precisa vir. Dá para consultar no site do TRE, ver local de votação, biometria e até baixar o aplicativo e-Título", explicou.

Quem procurou o cartório nos últimos dias relatou atendimento rápido e organizado, mesmo na reta final do prazo. A vendedora Magda Cardoso, que foi realizar a transferência do título, avaliou positivamente o serviço. "Foi rápido, bem rápido mesmo. O atendimento foi muito bom, bem atencioso, explicaram tudo sem pressa", contou. Ela ainda alertou outros eleitores. "Venha regularizar, porque deixar para depois pode trazer problemas com documentação". O microempreendedor Geneci Mendes, também buscou a transferência e se surpreendeu com a agilidade. "Foi um atendimento rápido, prático e bem atencioso. Fiquei até impactado, demorei para acreditar", disse. Para ele, a regularização é essencial. "É importante a gente regularizar a situação para exercer nosso direito e dever".