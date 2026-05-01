Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 01 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Cartório Eleitoral amplia atendimento na reta final para regularização

Prazo final é 6 de maio, e o atendimento ocorre em horários estendidos

01 maio 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Duas unidades eleitorais de Suzano estão localizadas na esquina da Av. Paulo Portela com a Rua Félix Romanós nº 14 e 16Duas unidades eleitorais de Suzano estão localizadas na esquina da Av. Paulo Portela com a Rua Félix Romanós nº 14 e 16 - (Foto: Arquivo/DS)

A uma semana do fim do prazo para regularização do título eleitoral para eleições de 2026, as duas unidades eleitorais de Suzano, localizadas na esquina da Av. Paulo Portela com a Rua Félix Romanós nº 14 e 16, intensificaram o atendimento e ampliaram os horários para atender à demanda crescente. O prazo final é 6 de maio, e o atendimento ocorre em horários estendidos, incluindo plantão no fim de semana e feriado.

De acordo com a chefe da 415ª Zona Eleitoral de Suzano, Izânia Alves, o movimento aumentou nos últimos dias, especialmente por eleitores que buscam o primeiro título ou a regularização da situação eleitoral. "Aumentou a demanda nos últimos dias e está tendo bastante procura pelo primeiro título e alistamento", afirmou.

Para atender quem não consegue comparecer durante a semana, o cartório adotou um esquema especial de funcionamento. "Nós vamos fazer o plantão para que as pessoas que trabalham durante a semana sejam atendidas no sábado, domingo e feriado", explicou Izânia. O atendimento ocorre das 9h às 15h entre os dias 1º e 3 de maio, e das 9h às 17h nos dias 4, 5 e 6.

Apesar da alta procura, a chefe do cartório destaca que o fluxo está sob controle. "Não está muito longa a fila. A gente está conseguindo dar uma boa vazão. Tem os picos na hora que abre, mas rapidamente zera e a gente está encerrando no horário normal", disse. Izânia reforça que o prazo não será prorrogado. "6 de maio é o prazo final.

A regra determina o fechamento 150 dias antes da eleição", destacou. Ela também orienta os eleitores a consultarem a situação eleitoral pela internet antes de ir ao cartório. "Se estiver regular, nem precisa vir. Dá para consultar no site do TRE, ver local de votação, biometria e até baixar o aplicativo e-Título", explicou.

Quem procurou o cartório nos últimos dias relatou atendimento rápido e organizado, mesmo na reta final do prazo. A vendedora Magda Cardoso, que foi realizar a transferência do título, avaliou positivamente o serviço. "Foi rápido, bem rápido mesmo. O atendimento foi muito bom, bem atencioso, explicaram tudo sem pressa", contou. Ela ainda alertou outros eleitores. "Venha regularizar, porque deixar para depois pode trazer problemas com documentação". O microempreendedor Geneci Mendes, também buscou a transferência e se surpreendeu com a agilidade. "Foi um atendimento rápido, prático e bem atencioso. Fiquei até impactado, demorei para acreditar", disse. Para ele, a regularização é essencial. "É importante a gente regularizar a situação para exercer nosso direito e dever".

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano encerra mês de aniversário com registro de desejos para o centenário em cápsula do tempo
Cidades

Suzano encerra mês de aniversário com registro de desejos para o centenário em cápsula do tempo

Atletas de Suzano brilham e sobem ao pódio no Campeonato Sul-Americano de Sumô
Cidades

Atletas de Suzano brilham e sobem ao pódio no Campeonato Sul-Americano de Sumô

ACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max Feffer
Cidades

ACE Suzano promove a 10ª edição do 'Liquida Suzano Autos' no Max Feffer

Primeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheres
Cidades

Primeira-dama acompanha assinatura de protocolos de intenção para políticas públicas às mulheres

OAB Suzano promove curso sobre precedentes na prática da advocacia
Cidades

OAB Suzano promove curso sobre precedentes na prática da advocacia

Construção do Hospital Federal atinge 85% de conclusão e passa por vistoria
Cidades

Construção do Hospital Federal atinge 85% de conclusão e passa por vistoria