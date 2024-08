Defesa Civil inicia a 14ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção

A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã iniciou nesta quarta-feira (14/08) a formação da 14ª turma do Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), contemplando cem atiradores do Tiro de Guerra de Suzano (02-081). Até o dia 18 de setembro, serão organizados seis encontros, sempre nesse dia da semana, para que sejam abordados os temas “Alagamentos, enchentes e inundações”; “Fogo em mato”; “Impactos ambientais”; “Primeiros-socorros”; “Animais peçonhentos”; e “Anomalias da construção civil”.

Todas as orientações serão promovidas na sede do Tiro de Guerra, que fica localizada na estrada dos Fernandes, 1339, no Parque Santa Rosa. A condução fica por conta dos agentes da Defesa Civil, sob a responsabilidade da coordenadora do Nupdec, Viviane Raquel Rodrigues. Os cem atiradores que serão capacitados representam mais de 30 bairros da cidade e passam a compor a rede de apoio aos munícipes nas situações adversas que demandam procedimentos adequados. O Nupdec está capacitando simultaneamente dois novos grupos com esse tipo de formação. Além da 14ª turma, com os atiradores, também estão sendo orientadas 70 pessoas que atendem crianças no Instituto Beneficente Viva a Vida, instalado no Jardim São José, que integram o 13º curso. Os temas para este público começaram a ser desenvolvidos no primeiro dia de agosto e serão concluídos até o final deste mês, sempre às quintas e sextas-feiras.

Todos esses participantes estão sendo preparados para identificar, prevenir e atuar em emergências, tendo conhecimento de quais medidas de segurança devem ser tomadas em cada situação. A formação também os permite acionar as autoridades de forma mais detalhada e eficiente, auxiliando-as no atendimento de vítimas, com práticas de primeiros socorros.