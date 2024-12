Defesa Civil realiza 1º Simulado de Evacuação em escolas em Suzano

A Defesa Civil de Suzano realizou nesta sexta-feira (06/12) o 1º Simulado de Evacuação em Escolas, que mobilizou cerca de dez funcionários e 300 alunos da unidade Professor Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês. O objetivo foi proporcionar aos estudantes do G4 ao 5º ano do ensino fundamental as orientações necessárias para as situações de emergência, que incluem a organização para os deslocamentos e a obediência às instruções que serão fornecidas nestas ocasiões. Os procedimentos serão aplicados em outros equipamentos da rede municipal no ano de 2025.

Para conduzir as ações envolvidas, 11 agentes da Defesa Civil estiveram presentes na escola, coordenando as simulações a partir do acionamento do botão de pânico. O planejamento estabelecido para esta unidade, especificamente, previu dois destinos possíveis para os deslocamentos. Um deles foi a quadra aberta, pois esta fica no segundo andar, onde estão as salas; e o outro foi o pátio que dá acesso à unidade, que facilitaria também a saída nos momentos de necessidade. O treinamento visa à preparação para os cenários de incêndios, deslizamentos e inundações, entre outras ocorrências, com objetivo de reforçar a importância de manter a tranquilidade e seguir as instruções corretas durante a ocorrência destes eventos.

Ao final da prática realizada na parte da manhã, que também acabou se repetindo no período da tarde, os alunos tiveram a oportunidade de falar com a equipe da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã que foi ao local. Conversaram com os funcionários e alunos presentes o diretor de Defesa Civil, Antônio Wenzler; a coordenadora no Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), Viviane Raquel; a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; e o coordenador da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), Rodrigo Kanashiro. Todos eles, inclusive uma equipe da Defesa Civil de Itaquaquecetuba que estava presente, foram recebidos pela diretora da unidade, Ana Meire de Fátima Pereira.

O diretor de Defesa Civil destacou que a rede de apoio é fundamental para a adequada condução nas situações de emergência. “Nossas ações estão se tornando cada vez mais abrangentes. Além do Nupdec, agora fará parte da nossa rotina de atividades essa simulação em escolas. Para o ano que vem, também procuraremos fazer exercícios nas áreas de risco do município, orientando os moradores destas localidades sobre a melhor forma de agir durante as adversidades”, ressaltou Wenzler.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, afirmou que este primeiro simulado em escolas mostra o empenho da administração municipal em proporcionar o trabalho de prevenção necessário em todos os equipamentos públicos. “Estamos iniciando uma nova etapa no nosso trabalho, que pretende mostrar na prática como as equipes das unidades escolares e os alunos devem se comportar nas situações de emergência. Nossa equipe de Defesa Civil está sempre atuante junto à comunidade para reforçar orientações importantes em todo o município”, declarou o titular da pasta.