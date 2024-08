Delegada da Mulher de Suzano dá capacitação para alunos do Direito no Unipiaget

Nesta quarta-feira, 28, os estudantes de Direito do Unipiaget, passaram por uma capacitação com a delegada da Mulher de Suzano, Silmara Marcelino. Ela ensinou como preencher o boletim de ocorrência eletrônico com mais eficiência. Este é um dos serviços oferecidos no Núcleo de Práticas Jurídicas do Unipiaget, que oferece atendimento gratuito à comunidade às segundas-feiras, das 13h às 17h e às quartas, das 13h às 16h.

O encontro foi organizado pela coordenadora do curso de Direito, professora Dra. Patrícia Braga, contou com a presença da pró-reitora acadêmica Poliana Lima, da Delegada da Delegacia da Mulher de Suzano (DDM), Silmara Marcelino e estudantes de Direito.

A responsável pela Delegacia da Mulher, Dra. Silmara Marcelino, explicou sobre a importância do treinamento realizado com os alunos. “O objetivo desta capacitação é melhorar o atendimento e o acolhimento às vítimas. A delegacia eletrônica é muito importante e ela auxilia a vítima quando ela não pode se dirigir até a delegacia. Só que como a vítima às vezes é leiga, ela não sabe como colocar as palavras e isso vai direto para o juiz, para analisar possivelmente uma protetiva, e se isso não está bem colocado, às vezes o juiz pode não compreender e até indeferir uma protetiva por não ter o conhecimento dos fatos total. Ou solicitar que a delegacia que ouça novamente a vítima. Então, à medida que os alunos estiverem capacitados a fazer essa orientação à vítima, teremos um boletim de ocorrência mais adequado e vai ser melhor para o judiciário apreciar eventual pedido de medida protetiva”, salienta.

Para a coordenadora do curso de Direito do Unipiaget, professora Dr. Patrícia Braga, projetos como este tem dois importantes objetivos. “O primeiro é do aprendizado para o aluno, que na prática fixa melhor os conteúdos teóricos, a partir da experiência profissional supervisionada. E para a comunidade, porque prestamos um serviço social onde pessoas que são vítimas têm um atendimento qualificado. Então são dois caminhos que atuamos”, afirma.

Atendimento à Comunidade

No Núcleo, alunos, supervisionados por professores, atendem à comunidade, dando orientação jurídica sobre diversos assuntos.

Confira outros serviços oferecidos:

Encaminhamentos para o Juizado Especial, Procon, OAB e Ministério Público;

Orientação para o preenchimento, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, de documentação para pedido de medicamentos;

Auxílio para o preenchimento de boletim de ocorrência eletrônico.

Além da prestação de serviços à comunidade, esta é uma forma dos alunos aprenderem na prática a teoria da sala de aula.