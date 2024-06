Departamento da Mulher abre inscrições para o projeto 'Movimento pela Vida'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher, abrirá nesta quarta-feira (26/06) 50 vagas para o projeto “Movimento pela Vida”, destinado às suzanenses maiores de 18 anos, e que serão realizados em três ocasiões nos meses de agosto, setembro e outubro, sempre às quintas-feiras. As inscrições podem ser realizadas no próprio Departamento da Mulher, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) ou por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15 horas.

O primeiro encontro está previsto para o dia 15 de agosto, das 19 às 21h30, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, e será conduzido pelo professor holoterapeuta Luis Ricardo Noriega Santillan. Os outros dois módulos ocorrerão nos dias 19 de setembro e 17 de outubro, no mesmo horário.

Durante as atividades serão abordados temas como a importância do autoconhecimento para a transformação pessoal, a identificação e superação de mecanismos limitantes, e conhecimentos baseados em descobertas científicas recentes sobre o comportamento humano.

Para a diretora de Projetos Especiais, Sandra Lopes Nogueira, a iniciativa é uma oportunidade valiosa para as mulheres explorarem e transformarem suas vidas. “Este projeto permite que as participantes desenvolvam uma maior consciência de si mesmas e do mundo ao seu redor, promovendo uma vida mais plena e feliz”, destacou ela.

Já a responsável pelo Departamento da Mulher, Maria Margarida Mesquita, ressaltou a importância da iniciativa. “O ‘Movimento pela Vida’ oferece um espaço seguro e acolhedor para que as mulheres possam explorar suas potencialidades e superar desafios pessoais. Ao proporcionar esses encontros gratuitos, estamos investindo no fortalecimento das mulheres e, consequentemente, de suas famílias e da cidade como um todo. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal e a consciência ambiental são fundamentais para uma vida equilibrada e harmoniosa”, afirmou ela.