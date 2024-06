Departamento da Mulher abre inscrições para workshop sobre 'Constelação Familiar'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher – Projetos Especiais, abriu nesta segunda-feira (17/06) 50 vagas exclusivas para mulheres com mais de 18 anos para uma nova edição do workshop “Constelação Familiar”. Para efetuar a inscrição é necessário comparecer ao órgão municipal, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) ou entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 15 horas. O período de inscrição termina assim que as vagas forem concluídas.

O primeiro encontro está previsto para ocorrer no dia 28 de junho (sexta-feira), às 18h30, no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. O workshop será ministrado pela consteladora e terapeuta Fabiana Marcolongo e contará com outros seis encontros que ocorrerão em julho e dezembro, sendo necessário realizar uma nova inscrição para cada sessão.

O objetivo da ação é abordar questões não resolvidas e ressentimentos acumulados entre familiares, inclusive aqueles relacionados a entes falecidos, cujas memórias ainda podem gerar dor, sofrimento e conflitos nos relacionamentos atuais.

Para a diretora de Projetos Especiais, Sandra Lopes Nogueira, a iniciativa oferece uma oportunidade valiosa para as mulheres explorarem e resolverem dinâmicas familiares complexas. “Constelação familiar é uma abordagem terapêutica que permite identificar e tratar padrões emocionais e comportamentais que impactam negativamente a vida das pessoas. Ao abordar essas questões, esperamos promover a cura e o fortalecimento das relações familiares", destacou Sandra.

Já a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, comentou sobre a importância do workshop, afirmando que proporcionar espaços de crescimento pessoal e emocional é essencial para o bem-estar da população. “Este workshop não apenas oferece ferramentas para resolver conflitos, mas também promove a paz interior e o entendimento mútuo entre os participantes. Estamos comprometidos em apoiar iniciativas que fortaleçam as mulheres e suas famílias”, ressaltou Larissa.