Departamento da Mulher abre vagas para workshops de alimentos e numerologia

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento da Mulher, abriu inscrições para o workshop do projeto social “Do Vaso para o Prato”, com 25 vagas disponíveis. As atividades incluem as oficinas “Bolachas de manteiga e gengibre com flores comestíveis” e “Biscoitos natalinos com PANC (doces e salgados)”, com sugestões de embalagens decorativas para comercialização. Já na próxima segunda-feira (18/11), será a vez da abertura das inscrições para uma nova capacitação, que abordará o tema “Numerologia e o Ano Pessoal”, com um total de 30 vagas disponíveis.

Para se inscrever nas atividades é necessário comparecer ao Departamento da Mulher, localizado na sala 9 do subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) ou entrar em contato por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 9 horas às 15 horas.

A atividade “Do Vaso para o Prato” ocorre em parceria com alunos do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) e com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, oferecendo uma oficina sobre PANCs – Plantas Alimentícias Não Convencionais. Destinado a mulheres a partir de 16 anos, o workshop abriu inscrições nesta quinta-feira (14/11) e seguirá até o preenchimento das 25 vagas. A oficina será ministrada pela nutricionista Fernanda Dias e será realizada na próxima quinta-feira (21/11), às 15 horas, na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro.

Durante o workshop, as participantes aprenderão sobre os benefícios nutricionais das PANCs, técnicas de preparo e formas criativas de incorporá-las nas receitas, além de receber orientações sobre como plantar e cultivar essas plantas em casa, promovendo a sustentabilidade e a alimentação consciente.

Por sua vez, o workshop “Numerologia e o Ano Pessoal” terá inscrições abertas na próxima segunda-feira (18/11) para homens e mulheres a partir de 18 anos, e seguirá até o preenchimento das 30 vagas. A atividade será ministrada pelo terapeuta Carlos Hamamagushi e ocorrerá no dia 25 de novembro (segunda-feira), das 18h30 às 21h30, no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, no centro.

O evento, destinado a interessados em autoconhecimento e crescimento pessoal, abordará os princípios da numerologia, explicando como os números influenciam nossas vidas e como é possível utilizá-los para entender melhor os ciclos e as escolhas do dia a dia.

“Temos a oportunidade de realizar dois cursos distintos, mas ambos com objetivos complementares. Acredito que essas atividades não só contribuirão para o desenvolvimento pessoal e profissional dos participantes como também servirão como uma fonte de inspiração e autoconhecimento. Tenho certeza de que os inscritos ficarão muito satisfeitos com o aprendizado e com a troca de experiências”, afirma a diretora de Projetos Especiais do Departamento da Mulher, Sandra Lopes Nogueira.